Algunas de las construcciones de Los Asperones. EEM

Prisión provisional sin fianza para uno de los tres detenidos por la reyerta con armas blancas y disparos en Los Asperones

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LO ESENCIAL Las claves Decretan prisión provisional sin fianza para uno de los tres detenidos en la reyerta de Los Asperones, mientras que los otros dos han quedado en libertad provisional. Los arrestados están investigados por presuntos delitos de lesiones con arma blanca, atentado a agentes de la autoridad y amenazas; uno también por violencia de género. El enfrentamiento en la vía pública contó con la participación de entre 10 y 15 personas, llamadas al 112 sobre disparos y un herido por arma blanca. Según fuentes policiales, el origen de la disputa multitudinaria habrían sido desavenencias de índole sentimental.

La reyerta registrada durante la madrugada de ayer jueves en la barriada malagueña de Los Asperones se ha saldado con el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los tres hombres detenidos por estos hechos.

Los otros dos arrestados han quedado en libertad provisional, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La decisión ha sido adoptada por la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, ante la que han comparecido los tres investigados.

Sobre ellos pesan diligencias por la presunta comisión de delitos de lesiones con arma blanca, atentado a agentes de la autoridad y amenazas.

Además, uno de los detenidos también compareció ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por la presunta comisión de un delito de violencia de género.

Los hechos se produjeron alrededor de las 00.40 horas del jueves en la calle Taranto. Varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia de una pelea en plena vía pública durante la que, según las llamadas recibidas, se habrían escuchado disparos.

Los testimonios recabados describían una situación de gran tensión, con entre 10 y 15 personas supuestamente implicadas en el enfrentamiento y algunas de ellas portando cuchillos y armas de fuego. Los alertantes trasladaron a la sala operativa que había personas corriendo en distintas direcciones por la calle.

Como consecuencia de la reyerta, uno de los participantes, de 22, 28 y 49 años, resultó herido por arma blanca en un brazo. Los tres fueron detenidos por su presunta implicación en los hechos.

Según fuentes policiales, el enfrentamiento habría tenido su origen en desavenencias de índole sentimental.