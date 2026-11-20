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LO ESENCIAL Las claves El sorteo de la ONCE del pasado jueves ha premiado con 350.000 euros a la ciudad de Málaga. El vendedor Ricardo Robles repartió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el Camino de Suárez. El sorteo estaba dedicado al juego responsable y repartió otros 350.000 euros en Tíjola (Almería).

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha dejado 350.000 euros en la capital malagueña con diez cupones premiados con 35.000 cada uno que vendió Ricardo Robles

Robles es vendedor de la ONCE desde 2019 y llevó la suerte a su punto de venta, ubicado a las puertas de una sucursal bancaria en Camino de Suárez, han indicado desde la ONCE en un comunicado.

"Estoy muy feliz y lo más importante, allá donde lo cuento, la gente también lo está. Es alegría para un barrio entero", ha afirmado el vendedor.

Ricardo Robles, que antes repartía electrodomésticos con un camión, vio su vida truncada cuando antes de los 30 años tuvo que ponerse un marcapasos. Sin embargo, encontró en la ONCE y en sus clientes una nueva forma de sentirse realizado, y, sobre todo, de repartir ilusión.

"Estoy muy contento con trabajar con gente. Hay días más duros, pero no me echo atrás, sea en Camino de Suárez o en Blas de Lezo, siempre hay alguien por el que merece la pena ir", ha dicho Robles.

Ahora, sólo quiere satisfacer la curiosidad y saber a quién ha ido a parar el premio. "Estoy desde temprano yendo por la zona, aún no sé a ciencia cierta a quien ha sido, pero estoy seguro de que estará muy bien tocado y que le alegrará el premio", ha concluido el vendedor.

El sorteo de la ONCE de este pasado 19 de noviembre estaba dedicado al juego responsable, y ha dejado otros 350.000 euros con 10 cupones premiados en Tíjola (Almería). El resto de los premios han ido a parar a Canarias, Castilla y La Mancha y Comunidad Valenciana.

Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".