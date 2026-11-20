Entró en vigor: el trabajador debe conocer con 15 días de antelación un cambio de turno en su jornada

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores exige comunicar las modificaciones sustanciales de horario o turno con 15 días de antelación. Las modificaciones laborales no pueden ser arbitrarias y deben responder a razones económicas, técnicas, organizativas o de producción justificadas. En caso de desacuerdo con el cambio, el trabajador puede impugnar la decisión o rescindir el contrato con una indemnización de 20 días por año. Para cambios puntuales por distribución irregular de la jornada, el preaviso mínimo legal se reduce a cinco días.

Cuando una compañía modifica de forma sustancial las condiciones laborales de un empleado, debe respetar unos plazos de preaviso establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Entre ellos figura el plazo mínimo de 15 días para informar de determinados cambios que afectan a la jornada, al horario o al régimen de turnos.

Así lo recoge el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. La normativa contempla expresamente los cambios relacionados con la jornada laboral, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, así como el régimen de trabajo a turnos.

En estos casos, cuando la modificación tiene carácter individual, la empresa debe comunicar su decisión al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha en la que entrará en vigor.

El Estatuto de los Trabajadores establece que una modificación sustancial de las condiciones laborales debe estar respaldada por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. La empresa no puede recurrir a este procedimiento de forma arbitraria, sino que debe acreditar las causas que justifican la decisión.

Además, el artículo 41 diferencia entre modificaciones individuales y colectivas. Estas últimas se determinan en función del número de trabajadores afectados y del tamaño de la plantilla durante un periodo de 90 días, por lo que cuentan con un procedimiento específico de consultas con los representantes de los trabajadores.

Desacuerdo

La legislación también contempla qué puede hacer un empleado cuando considera que el cambio de horario o de turnos le perjudica. En determinadas modificaciones sustanciales, puede solicitar la extinción de su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades.

También puede impugnar la decisión empresarial ante la jurisdicción social si no está conforme con ella y no opta por rescindir su contrato. Si la modificación se declara injustificada, tendrá derecho a recuperar sus anteriores condiciones laborales.

Hay una diferencia importante que conviene tener en cuenta. El plazo de 15 días no se aplica automáticamente a cualquier cambio puntual en el cuadrante de trabajo.

El artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores establece otro plazo para los supuestos de distribución irregular de la jornada: el trabajador debe conocer con un mínimo de cinco días de antelación el día y la hora en los que tendrá que prestar sus servicios.

Por tanto, el plazo que debe respetar la empresa depende de la naturaleza del cambio. Si se trata de una modificación sustancial individual de las condiciones de trabajo que afecta al horario o al régimen de turnos, el preaviso mínimo es de 15 días. Si es una distribución irregular de la jornada, la ley establece un mínimo de cinco días, sin perjuicio de lo que pueda disponer el convenio colectivo aplicable.