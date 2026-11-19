Recompensan a Jairo, el barrendero que devolvió 12.000 euros que vio en la basura: “La empresa me quiere hacer fijo”

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LO ESENCIAL Las claves Jairo, un barrendero de Algarrobo, devolvió 12.000 euros en efectivo que encontró en un contenedor de basura mientras trabajaba. La empresa de limpieza FCC ha decidido recompensar su honestidad anunciando que lo pasará a plantilla fija en unos meses. Aunque el dinero le habría ayudado a pagar deudas, decidió entregarlo a la Policía Local para mantener la conciencia tranquila. Las autoridades ocultan los detalles del hallazgo para evitar reclamaciones falsas mientras se busca al dueño legítimo.

Final feliz para Jairo, el barrendero de Algarrobo que devolvió los 12.000 euros que encontró en un contenedor de basura mientras trabajaba el pasado sábado. FCC, la empresa para la que trabaja, tiene intención de dejarlo fijo en unos meses, según ha contado él mismo a EL ESPAÑOL de Málaga.

Dice que "la empresa ha tenido un detalle" y que lo hace "por el gesto" tan honrado que ha tenido. "Un cargo de la empresa ha llamado a mi jefe y por el gesto me dejan fijo en unos meses", ha relatado.

Los 12.000 euros en efectivo (aún sin dueño) se encontraban dentro de un contenedor. A sus 30 años y honesto por naturaleza, Jairo es trabajador eventual de FCC, la empresa subcontratada que se encarga de la limpieza municipal en el pueblo, y no esconde que su primera reacción fue guardárselos.

"Me los llevé a casa incluso", confiesa el trabajador. Sin embargo, las horas siguientes fueron muy complicadas para él. Se sentía más que mal. "No quería dormir, no quería comer, estaba malísimo. La conciencia no me dejaba tranquilo".

Al día siguiente, después de aquel comedero de cabeza, el dinero ya estaba en manos de la Policía Local. "¿Cuánto vale una mente tranquila y una conciencia tranquila?", lanzaba esta mañana al aire, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Antes de dar el paso llamó a Francisco José Marín, Paco para él, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Limpieza de Algarrobo. Le contó lo que le había pasado. Recuerda que le dijo que, ante algo así, "el uno por ciento lo devolvería y el 99 por ciento no", y que él quería "cambiar eso", ser el acorde discordante de la partitura.

La calle exacta del hallazgo y los detalles de los billetes y del envoltorio no se han hecho públicos. Así se pretenden evitar reclamaciones fraudulentas mientras se espera a que el dueño legítimo acredite que el dinero es suyo.

Jairo reconoce que el dinero le habría venido bien. Explica que con esos 12.000 euros "en casa nos quitábamos de algunas deudas" como la del coche y otros agujeros.

En el tiempo que tuvo el dinero en casa también le dio tiempo a fantasear. Su cumpleaños es el 9 de diciembre y ese día, según cuenta, el Arsenal y el Real Madrid juegan en Londres. Confiesa que le "hubiera gustado ir a verlo", pero ni se lo planteó más allá de esos sueños porque eran "dineros que no he sudado".

Para explicar por qué lo hizo, Jairo vuelve a su infancia. Su vida no ha sido sencilla. Por circunstancias, se crio con su abuela, que lo enseñó siempre "con la honradez" por bandera. Ella es gitana y guarda con cariño una frase que le dijo una vez: "Jairo, el dinero te puede hacer rico o no, pero la conciencia te puede hacer que vayas con la cabeza alta".

Su contrato termina el 30 de noviembre, pero parece que en unos meses volverá a firmar uno nuevo, eso sí, como trabajador indefinido.

Esta mañana no se definía como "pobre ni como rico". Solo quería tener "un contrato medio en condiciones" para poder "estar bien".

Estos días su teléfono no ha parado. Le han llamado periódicos, radios y televisiones, y reconoce que está nervioso y "un poco saturado". Se despide con un deseo: "Que la vida me lo pague con salud para mí y para los míos".