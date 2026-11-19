Luz verde judicial para reparar la vía en Urda: el AVE entre Málaga y Madrid da un paso clave hacia su reapertura

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LO ESENCIAL Las claves La jueza del accidente en Urda autoriza a Adif a iniciar las obras de reparación en la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los técnicos de Adif evalúan los daños en la infraestructura para poder determinar un calendario concreto de reapertura del tráfico ferroviario. Las compañías Renfe, Iryo y Ouigo mantienen suspendidas sus circulaciones directas entre Málaga y Madrid debido al corte de la línea. Las operadoras han pospuesto la venta de billetes y fijan provisionalmente el 13 de diciembre como fecha de posible reanudación.

La recuperación de la alta velocidad entre Málaga y Madrid (así como entre Sevilla y Madrid) acaba de desbloquear su principal escollo.

La jueza encargada de la investigación del trágico accidente ocurrido el pasado 28 de octubre, en el que perdieron la vida 69 personas, ha autorizado a Adif a iniciar las obras de reparación en el entorno de Urda (Toledo), el punto donde el siniestro ferroviario mantiene cortada la circulación entre Andalucía y la capital.

El permiso judicial permite al gestor de infraestructuras entrar por fin en la zona afectada para comenzar los primeros trabajos sobre el terreno. Hasta ahora, las tareas se habían centrado en la retirada de los trenes implicados y en las diligencias judiciales previas, lo que impedía intervenir directamente sobre la vía.

Pese al desbloqueo, los viajeros malagueños tendrán que esperar para conocer cuándo volverán a circular los trenes.

Según trasladan fuentes de Adif, los técnicos necesitan desplegarse ahora en la zona dañada para evaluar el alcance real de los desperfectos en la plataforma, la vía y los sistemas de electrificación.

Solo cuando avancen estas primeras inspecciones sobre el terreno podrá fijarse un calendario de ejecución.

El corte afecta de lleno a las tres operadoras que conectan Málaga con Madrid —Renfe, Iryo y Ouigo—, que mantienen suspendidas sus circulaciones directas a la espera de que Adif certifique la seguridad de la infraestructura y autorice de nuevo el tráfico ferroviario en el corredor.

De manera precisa, la decisión inicial de Renfe fue la de paralizar la venta de billetes hasta el próximo 13 de diciembre. Una fecha condicionada al avance de las reparaciones de la infraestructura.

En el caso de Iryo, las consultas para viajar desde Málaga a Madrid mostraban tras el accidente la inexistencia de plazas disponibles hasta finales de noviembre. La primera fecha que aparecía disponible era el 1 de diciembre. La consulta actualizada desplaza esa fecha al 13 de diciembre.

En el caso de Ouigo, la compañía anunció inicialmente que suspendería sus circulaciones entre Madrid y Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre. Sin embargo, la consulta en su web pospone la venta de billetes al 13 de diciembre.