Jairo, el barrendero que encontró 12.000 euros en la basura y los devolvió a días de quedarse en paro: "No era mío"

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LO ESENCIAL Las claves Jairo Ariza, un barrendero eventual de 30 años en Algarrobo (Málaga), encontró 12.000 euros en efectivo dentro de un contenedor mientras trabajaba. A pesar de que el dinero le servía para saldar deudas y su contrato finaliza el 30 de noviembre, decidió entregarlo a la Policía Local por remordimientos y honradez. Las autoridades mantienen en secreto la ubicación exacta y los detalles del envoltorio para evitar reclamaciones falsas y localizar al dueño legítimo. El trabajador, que fue educado bajo los valores de honradez de su abuela, espera que la vida le compense con salud y la posibilidad de lograr un empleo estable.

¿Qué harían si mañana se encuentran con 12.000 euros caminando por la calle? ¿Taparían agujeros? ¿Se darían un capricho? ¿O lo devolverían? Por peliculero que parezca, un joven barrendero de Algarrobo vivió esta misma experiencia el pasado sábado, mientras limpiaba las calles de este municipio malagueño. Resume claramente en una frase la decisión que acabó tomando en su caso: "No hay nada como una conciencia bien tranquila".

Los 12.000 euros en efectivo se encontraban dentro de un contenedor. Jairo Ariza, de apenas 30 años y honesto por naturaleza, es trabajador eventual de FCC, la empresa subcontratada que se encarga de la limpieza municipal en el pueblo, y no esconde que su primera reacción fue guardárselos.

"Me los llevé a casa incluso", confiesa el trabajador. Sin embargo, las horas siguientes fueron muy complicadas para él. Se sentía más que mal. "No quería dormir, no quería comer, estaba malísimo. La conciencia no me dejaba tranquilo".

Al día siguiente, después de aquel comedero de cabeza, el dinero ya estaba en manos de la Policía Local. "¿Cuánto vale una mente tranquila y una conciencia tranquila?", lanza al aire, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Antes de dar el paso llamó a Francisco José Marín, Paco para él, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Limpieza de Algarrobo. Le contó lo que le había pasado. Recuerda que le dijo que, ante algo así, "el uno por ciento lo devolvería y el 99 por ciento no", y que él quería "cambiar eso", ser la oveja distinta del rebaño.

"Marín me ha ayudado mucho en todo momento y nunca me ha dejado solo, le agradezco mucho todo siempre", dice.

La calle exacta del hallazgo y los detalles de los billetes y del envoltorio no se han hecho públicos. Así se pretenden evitar reclamaciones fraudulentas mientras se espera a que el dueño legítimo acredite que el dinero es suyo.

Jairo reconoce que el dinero le habría venido bien. Explica que con esos 12.000 euros "en casa nos quitábamos de algunas deudas" como la del coche y otros agujeros. Le hubieran venido "muy bien". "Se hubiera armado un belén".

También le dio tiempo a fantasear. Su cumpleaños es el 9 de diciembre y ese día, según cuenta, el Arsenal y el Real Madrid juegan en Londres. Confiesa que le "hubiera gustado ir a verlo", pero ni se lo planteó más allá de esos sueños porque eran "dineros que no he sudado".

Para explicar por qué lo hizo, Jairo vuelve a su infancia. Cuenta que viene "de una familia gitana" donde su abuela lo crio "siempre con la honradez". De ella guarda una frase que le dijo una vez: "Jairo, el dinero te puede hacer rico o no, pero la conciencia te puede hacer que vayas con la cabeza alta".

Su contrato termina el 30 de noviembre. Trabaja de forma discontinua para FCC desde diciembre del año pasado, que lo llama sobre todo para reforzar el servicio en verano y cubrir las vacaciones de sus compañeros.

Él dice que no es "pobre ni rico". Lo que le gustaría es tener "un contrato medio en condiciones" para poder "estar bien".

Estos días su teléfono no ha parado. Le han llamado periódicos, radios y televisiones, y reconoce que está nervioso y "un poco saturado". Se despide con un deseo: "Que la vida me lo pague con salud para mí y para los míos".

Aunque no habría mejor regalo para este honesto trabajador que un puesto estable. Habrá que ver si la magia de la Navidad, su empresa (o el dueño del dinero, que hasta ahora no ha aparecido) acaban cumpliendo su deseo.