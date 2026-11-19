Envían a prisión un vecino de Málaga tras encontrarle 425 gramos de cocaína en un control en Cártama

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil detiene a un hombre de 41 años en un control de tráfico en la carretera A-357, a la altura de Cártama (Málaga). Los agentes intervinieron 425 gramos de cocaína ocultos en el interior del turismo que conducía. Al detenido, residente en Málaga, también se le incautaron varios teléfonos móviles y dinero en efectivo. Tras ser puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras encontrar 425 gramos de cocaína escondidos dentro de un turismo. Los agentes dieron con la droga en un control de vehículos y personas en la carretera A-357, a la altura de Cártama.

La detención fue el jueves 12 de noviembre, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. La llevó a cabo la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Málaga (Usecic), dentro de los dispositivos que el instituto armado mantiene en la provincia para garantizar la seguridad ciudadana.

El detenido es natural de Badajoz y vive en Málaga capital. Además de la cocaína, los agentes le intervinieron varios teléfonos móviles y distintas cantidades de dinero en efectivo.

Tras pasar a disposición judicial, el juez ordenó su ingreso en prisión.