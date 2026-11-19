La calle Nueva, de los lenceros de 1491 a los imanes para turistas: un local cuesta allí ya 12.500 euros al mes

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LO ESENCIAL Las claves La calle Nueva de Málaga incrementa sus rentas un 12%, alcanzando los 125 euros por metro cuadrado al mes, lo que eleva el coste de un local de 100 metros a unos 12.500 euros mensuales. La falta de locales disponibles en la calle Larios ha desplazado a grandes marcas y comercios orientados al turismo internacional hacia esta histórica vía comercial. Negocios emblemáticos y tradicionales, como Zaldi Hogar tras 175 años o Juguetes Carrión tras más de siete décadas, han cerrado dando paso a tiendas de souvenirs y multinacionales. Málaga ya concentra el 16,7% del gasto de visitantes extranjeros en Andalucía, impulsando la transformación del comercio local hacia el cliente internacional.

La calle Nueva del Centro de Málaga nació para el comercio local. Su historia comenzó a escribirse en 1491, pocos años después de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, y se convirtió en la calle principal de la ciudad y la más comercial de todas. Desde el primer momento se instalaron en ella sastres, calceteros, lenceros, plateros o latoneros.

Más de cinco siglos después, la calle sigue siendo comercial. Lo que ha cambiado es para quién va dirigida la mercancía a la venta. Los negocios de toda la vida, pensados para el malagueño que bajaba al Centro a por lo que necesitaba en casa, van, poco a poco, desapareciendo. En su lugar abren grandes marcas y tiendas pensadas únicamente para el visitante extranjero.

Ningún caso lo resume mejor que el uso del local de Zaldi Hogar. Durante más de 175 años, el comercio de la familia Solo de Zaldívar vendió en la calle Nueva sábanas, cortinas y menaje. Malagueños y malagueñas acudían a la tienda buscando colchas de calidad. Ahora, los que cruzan el arco de la puerta son, mayoritariamente, extranjeros con la tez roja por el sol buscando llevarse algún recuerdo de la ciudad.

Hoy, en ese mismo local, las paredes están literalmente forradas de imanes. Se ha convertido en una gran tienda de souvenirs, el paraíso para el turista.

Zaldi fue un comercio de clientela fija. Su secreto lo contaba Clemente Solo de Zaldívar, el último propietario, recordando a su abuelo. Los clientes y amigos que entraban le pedían “Epifanio, dame cosas buenas, que soy pobre”. Clemente explicaba en 2022 a este periódico que apostaba por artículos que no se encontraban en otros sitios y que ese factor de diferenciación siempre fue su éxito.

El negocio echó el cierre en julio de 2025. El edificio cambió de propiedad y la familia no logró un acuerdo para seguir. Victoria Solo de Zaldívar, hija del propietario, lamentaba entonces ante EL ESPAÑOL de Málaga que “los alquileres suben mucho y todo tiene un límite”. "¿Se trabaja para vivir o se vive para trabajar?", preguntaba al aire en la conversación.

Tras su marcha, el local se convirtió en una tienda de bisutería de la firma Miramira, que ha llenado Málaga de sus establecimientos de joya dorada y plateada. Menos de año y medio después del cierre de Zaldi, ya ha cambiado de nuevo de manos y de género, y ahora está volcado por completo en el recuerdo para turistas.

Las cifras explican el cambio. Según el análisis de Savills Research sobre el mercado de locales en las principales calles comerciales, la calle Nueva es la que más ha subido en el Centro. Sus rentas crecen un 12%, de 112 a 125 euros por metro cuadrado al mes.

Con esos precios, un local de 100 metros cuadrados en la calle Nueva costaría unos 12.500 euros al mes. La misma superficie en calle Larios, donde la renta alcanza los 245 euros por metro cuadrado, se iría a los 24.500 euros.

Un Carrefour City, en el local de una zapatería. A.R.

La calle Nueva se ha convertido en la principal alternativa a Larios. La consultora explica que la falta de locales libres en la calle más cotizada está empujando a los operadores hacia vías cercanas con mucho tránsito peatonal, y la calle Nueva es la gran beneficiada. La disponibilidad media en los principales ejes comerciales ronda el 3,9%, una oferta muy limitada.

Entre los factores que sostienen ese interés, Savills señala el turismo internacional, los cruceros y los nuevos hoteles de alto nivel. Y prevé que la moda internacional, el segmento prémium, la joyería, la cosmética y la restauración de nivel elevado sigan ocupando los locales. Estas tiendas de souvenirs se juntan con marcas como Victoria, de Vicky Martín Berrocal, o las grandes Parfois, Mango Teen y recientemente Carrefour.

Los comerciantes que resisten llevan tiempo notándolo. Alicia, al frente de la tienda Haití, a unos metros de esta vía, contaba a este periódico en febrero que en calle Nueva, “tan de moda ahora”, los alquileres rondan “15.000 o 20.000 euros”. "¿Cuánto tiene que vender un pequeño negocio de toda la vida para que le salga rentable?", se cuestionaba.

Zaldi no es el único histórico que se ha ido de Nueva. Juguetes Carrión, la cadena juguetera más emblemática de Málaga, echó el cierre de forma definitiva tras más de siete décadas de actividad, y con ella desapareció en abril su tienda de la calle Nueva.

El visitante extranjero es hoy el cliente que más cuenta. Málaga concentra ya el 16,7% de todo el gasto de los visitantes extranjeros en Andalucía, por encima del peso conjunto de Sevilla, Granada y Córdoba, después de que ese gasto creciera un 8,4% en 2025, según un estudio elaborado por Inmark con datos de Mastercard.

Savills prevé que la presión sobre los pocos locales disponibles continúe y que buena parte de la subida de las rentas se concentre en las calles que absorben la demanda que no cabe en Larios. A la cabeza de esa lista está la calle Nueva, la de los lenceros de 1491, que sigue escribiendo páginas de su historia, aunque parece que ahora van en otro idioma.