Productos que tenían en su vivienda. EEM

Cae en Málaga una red que usaba inteligencia artificial para crear webs falsas y estafar a víctimas de toda España

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Málaga a cuatro integrantes de una organización criminal acusada de estafar a víctimas en todo el país. El grupo utilizaba inteligencia artificial para crear páginas web fraudulentas, además de recurrir a técnicas de phishing y smishing para obtener datos bancarios. Para blanquear el dinero utilizaban una empresa pantalla, cuentas a nombre de terceros, casas de apuestas y criptomonedas. Los agentes han incautado artículos de lujo, dinero en efectivo y material informático por un valor superior a los 150.000 euros.

La pista partió de un aparato de aire acondicionado. El pasado mes de mayo llegó a la Policía Nacional una denuncia por una estafa en la compraventa de uno de estos equipos a través de Internet. Seis meses después, aquel caso ha llevado a los agentes hasta una organización criminal que operaba desde Málaga y que habría engañado a víctimas de todo el país.

Los investigadores han detenido a cuatro personas por su presunta implicación en esta red, dedicada a cometer estafas por Internet. Así lo ha informado este jueves la Policía Nacional, que ha bautizado el dispositivo como Operación Clima.

Según la información policial, las pesquisas permitieron descubrir un entramado que recurría al phishing y al smishing para hacerse con datos personales y bancarios de sus víctimas. Son dos técnicas de engaño muy extendidas. El phishing suplanta a empresas o entidades mediante correos y mensajes, y el smishing hace lo mismo por SMS.

Webs falsas creadas con IA

La organización tenía además una herramienta menos habitual. Los investigados utilizaban inteligencia artificial para crear páginas web fraudulentas con las que atraían y engañaban a sus víctimas.

Una vez obtenido el dinero, el grupo ponía en marcha un circuito para ocultar su origen. Según la Policía Nacional, para ello se servía de una empresa pantalla, de cuentas bancarias a nombre de terceros, de casas de apuestas y de criptomonedas.

Más de 150.000 euros

La operación incluyó tres registros domiciliarios en Málaga. En ellos, los agentes se incautaron de numerosos artículos de lujo, productos de colección, equipos informáticos, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

El valor conjunto de todo lo intervenido supera los 150.000 euros, según los datos facilitados por la Policía.

A los cuatro detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad.

La investigación sigue abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones.