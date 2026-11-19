Alquilar en la calle Larios de Málaga cuesta ya 230 euros por metro al mes: es la más cara fuera de Madrid y Barcelona

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LO ESENCIAL Las claves El alquiler comercial en la calle Marqués de Larios sube a 230 euros por metro cuadrado al mes, tras encarecerse un 5% en el último año. La vía malagueña se consolida como la séptima más cara de España y la primera fuera de Madrid y Barcelona, superando a Palma de Mallorca y Valencia. Málaga cerró el tercer trimestre sin ningún local vacante disponible en sus zonas prime, reflejando una alta presión sobre la oferta comercial. A nivel global, la Quinta Avenida de Nueva York lidera el ranking mundial con 2.083 euros al mes por metro cuadrado, más de nueve veces el coste de Larios.

Alquilar un local comercial en la calle Marqués de Larios cuesta ya 230 euros por metro cuadrado al mes.

La principal vía comercial del centro de Málaga ha encarecido sus rentas un 5% en el último año y se consolida como la calle más cara de España fuera de Madrid y Barcelona, por delante de enclaves como el Passeig del Born de Palma de Mallorca o Colón, en Valencia.

El dato corresponde a la renta prime —la referencia de los espacios comerciales mejor situados y de mayor calidad— recogida por la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield en la 36ª edición de su informe Main Streets Across the World. El estudio sitúa el alquiler de Larios en 2.760 euros por metro cuadrado al año, frente a los 220 euros mensuales del tercer trimestre de 2025.

Esta evolución sitúa a la vía malagueña como la séptima ubicación comercial más cara de España por orden de precios. En la clasificación de Cushman & Wakefield ocupa el sexto puesto, ya que José Ortega y Gasset y Preciados, ambas en Madrid, comparten la quinta posición. Por delante de Larios figuran seis calles de Madrid y Barcelona.

Calle comercial Ciudad Renta prime (euros/metro cuadrado/mes) Renta anual (euros/metro cuadrado) 1. Passeig de Gràcia Barcelona 305 3.660 2. Serrano Madrid 290 3.480 3. Gran Vía Madrid 285 3.420 4. Portal de l’Àngel Barcelona 270 3.240 5. José Ortega y Gasset Madrid 265 3.180 5. Preciados Madrid 265 3.180 7. Marqués de Larios Málaga 230 2.760 8. Passeig del Born Palma de Mallorca 190 2.280 9. Colón Valencia 155 1.860 10. Gran Vía Bilbao 145 1.740 11. Tetuán Sevilla 140 1.680 12. Loyola San Sebastián 130 1.560 13. Paseo de la Independencia Zaragoza 95 1.140 14. Avenida Maisonnave Alicante 85 1.020 Fuente: Cushman & Wakefield. Rentas prime del tercer trimestre de 2026.

La distancia con el resto de los mercados regionales es considerable. Larios supera en 40 euros por metro cuadrado al mes al Passeig del Born, la segunda vía más cara fuera de Madrid y Barcelona, y en 75 euros a Colón, en Valencia.

Sin locales prime disponibles

La presión sobre los espacios comerciales mejor situados de Málaga también se refleja en la falta de oferta disponible. Según Cushman & Wakefield, al cierre del tercer trimestre de 2026 no había ningún local vacante entre los establecimientos prime analizados en la ciudad.

La consultora señala, además, que Málaga concentra el 10% del stock de locales prime del conjunto de las ocho ciudades regionales estudiadas, sin contar Madrid y Barcelona.

Otro dato significativo es el perfil de la superficie comercializada durante los primeros nueve meses del año. El sector de salud y belleza concentró el 100% de los metros cuadrados contratados en Málaga entre enero y septiembre, de acuerdo con el informe. La cifra se refiere exclusivamente a la superficie comercializada durante ese periodo, no al conjunto de los negocios instalados en la ciudad ni en la calle Larios.

La consultora enmarca esta dinámica en una tendencia más amplia de diversificación de la oferta comercial.

Aunque la moda mantiene su protagonismo en los principales ejes urbanos, ganan presencia las marcas vinculadas a la belleza, el deporte y la restauración.

La apuesta por las tiendas físicas responde también a la búsqueda de espacios emblemáticos que refuercen la identidad de marca y ofrezcan experiencias complementarias a la compra digital.

Las rentas suben

El encarecimiento de los alquileres no se limita a Málaga. Tomando como referencia el principal eje comercial de cada una de las diez ciudades españolas analizadas en la comparativa interanual, seis registraron incrementos respecto al año anterior y las otras cuatro mantuvieron sus rentas sin cambios.

El Passeig del Born, en Palma de Mallorca, encabezó las subidas con un 9%, seguido de Passeig de Gràcia, en Barcelona, y Gran Vía, en Bilbao, ambas con un 7%. Serrano, en Madrid, y Marqués de Larios avanzaron un 5%, mientras que Colón, en Valencia, subió un 3%.

Por su parte, Tetuán, en Sevilla; Loyola, en San Sebastián; el paseo de la Independencia, en Zaragoza; y la avenida Maisonnave, en Alicante, mantuvieron sus precios respecto al año anterior.

En el conjunto de las ubicaciones comerciales analizadas en el mundo, las rentas prime aumentaron una media del 3% durante 2026, encadenando el segundo año consecutivo de moderación en el ritmo de crecimiento. El 49% de las calles estudiadas registró subidas, el 32% mantuvo sus precios y el 19% experimentó descensos.

Por regiones, América y Asia-Pacífico anotaron el mayor incremento medio, del 3,1%, mientras que Europa registró un avance del 2,9%.

A escala mundial, la Quinta Avenida de Nueva York recuperó el primer puesto como la calle comercial más cara del planeta, con una renta de 2.083 euros por metro cuadrado al mes —más de nueve veces el precio de Larios—, tras encarecerse un 35% en moneda local.