Alhaurín de la Torre saca a subasta 18 parcelas para construir chalés: precios desde 103.768 euros

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre subasta 18 parcelas municipales para viviendas unifamiliares en Taralpe y Pinos de Alhaurín, con un valor conjunto de 2,9 millones de euros. Los precios de salida oscilan entre los 103.768,25 y los 189.455,47 euros (sin IVA) para parcelas destinadas a casas pareadas o aisladas. Tanto particulares como empresas pueden presentar ofertas hasta el 18 de diciembre de 2026, con un límite de adjudicación de dos parcelas por licitador. La adjudicación se otorgará exclusivamente a la oferta económica más alta y los ingresos obtenidos se integrarán en el Patrimonio Público del Suelo.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto a la venta mediante subasta pública 18 parcelas de titularidad municipal destinadas a la construcción de viviendas unifamiliares.

Los terrenos, distribuidos entre las zonas de Pinos de Alhaurín y Taralpe, parten de precios que oscilan entre los 103.768,25 y los 189.455,47 euros, sin IVA. El valor conjunto de salida se aproxima a los 2,9 millones de euros.

El procedimiento está abierto tanto a particulares como a empresas. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de diciembre de 2026, a las 23.59 horas. Las condiciones establecen que cada licitador podrá pujar por un máximo de cuatro lotes, aunque no podrá resultar adjudicatario de más de dos parcelas.

Los importes publicados no incluyen el IVA, por lo que al precio ofertado habrá que añadir el 21% correspondiente. La parcela más económica sale por 103.768,25 euros, que ascienden a 125.559,58 euros con el impuesto incluido.

La operación tiene una particularidad: los terrenos forman parte del Patrimonio Público del Suelo, un instrumento destinado legalmente a facilitar, entre otros fines, el acceso a una vivienda protegida.

Sin embargo, la normativa andaluza contempla determinados supuestos en los que estos bienes pueden destinarse a vivienda libre. En este caso, un informe de la Oficina Técnica municipal sostiene que ninguna de las 18 parcelas reúne las condiciones adecuadas para promover viviendas protegidas.

La legislación establece, además, que los ingresos obtenidos por la enajenación de estos terrenos deben destinarse a los fines previstos para el Patrimonio Público del Suelo.

Tres ámbitos y dos tipologías

La subasta comprende parcelas situadas en tres ámbitos urbanísticos del municipio. En Taralpe se ofertan ocho terrenos para viviendas unifamiliares pareadas, mientras que los otros diez, ubicados en Pinos de Alhaurín, están destinados a viviendas unifamiliares aisladas.

Ámbito Parcelas Tipología Superficie Precio de salida (sin IVA) UR-TA-03 (Taralpe) 8 Unifamiliar pareada 263,71 metros cuadrados 189.455,47 euros UE-PN-01 (Pinos de Alhaurín) 4 Unifamiliar aislada 1.017,81-1.043,34 metros cuadrados 141.907,33-145.466,83 euros AU-32 (Pinos de Alhaurín) 6 Unifamiliar aislada 1.000-1.630 metros cuadrados 103.768,25-169.142,24 euros

En Taralpe, las ocho parcelas se localizan en la manzana P-6-A, entre las calles Maestro Rafael León y Maestro Quiroga. Cada una dispone de 263,71 metros cuadrados y permite levantar una vivienda de hasta dos plantas.

La edificabilidad máxima es de 0,58 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de parcela, con una ocupación máxima del 65%.

En el ámbito UE-PN-01 de Pinos de Alhaurín se subastan cuatro terrenos, identificados con los números 9 al 12. Sus superficies superan los 1.000 metros cuadrados y cuentan con una edificabilidad de 0,30 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de parcela, con una ocupación máxima del 30%.

Las otras seis parcelas corresponden al ámbito AU-32, también en Pinos de Alhaurín. Se encuentran en las calles Mago Shantay, Marbella y Monda, y tienen superficies registrales comprendidas entre los 1.000 y los 1.630 metros cuadrados.

En este caso, la edificabilidad máxima es de 0,13 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo y la ocupación no puede superar el 10%.

La parcela más barata es la número 14, situada en la calle Marbella 1265. Cuenta con 1.000 metros cuadrados y un precio de salida de 103.768,25 euros, sin IVA. En el extremo opuesto se encuentra la parcela número 13, en la calle Mago Shantay 652, con 1.630 metros cuadrados y un importe inicial de 169.142,24 euros, también sin impuestos. Este último terreno está afectado por una servidumbre de línea eléctrica de alta tensión en sus linderos sur y este.

La oferta más alta

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y atendiendo exclusivamente al precio. Las ofertas deberán igualar o superar el importe mínimo fijado para cada parcela, de modo que resultará ganadora la propuesta económica más elevada.

En caso de empate, las condiciones prevén la celebración de una puja oral en el salón de plenos municipal. El procedimiento establece también una garantía definitiva del 5%, además de las obligaciones de pago y formalización recogidas en el pliego.

La compraventa se realizará como cuerpo cierto, por lo que el comprador acepta las condiciones físicas y topográficas de la parcela en los términos establecidos en el expediente.

El pago deberá efectuarse íntegramente mediante cheque bancario o transferencia en el momento de otorgar la escritura pública, que tendrá que formalizarse en un plazo máximo de dos meses desde la adjudicación.