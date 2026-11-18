Málaga bate su récord histórico de exportaciones: alcanza los 2.917 millones con ventas al extranjero en nueve meses

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Málaga alcanza un récord histórico al exportar productos por valor de 2.917 millones de euros entre enero y septiembre. La provincia registra un crecimiento del 12,7%, superando con creces la media andaluza (7,9%) y casi triplicando la nacional (4,2%). Málaga sube al quinto puesto en el ranking andaluz de exportaciones tras adelantar por un estrecho margen a Córdoba. Andalucía firma su mejor registro histórico global con 32.547 millones exportados, liderando la aportación al crecimiento nacional.

Málaga bate récords en exportaciones durante los primeros nueve meses de este 2026. Entre enero y septiembre de este año, las empresas malagueñas vendieron fuera de España productos por valor de 2.917 millones de euros, el mejor registro para los nueve primeros meses de un año desde que existen datos homologables, en 1985.

La cifra supone un crecimiento del 12,7% respecto al mismo periodo de 2025. Solo Huelva, con un 17%, crece más en Andalucía. El avance malagueño supera la media andaluza (7,9%) y casi triplica la española (4,2%), según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elaborados por Andalucía TRADE, publicados este martes.

Además, los datos también confirman una aceleración de las exportaciones, puesto que Málaga ha encadenado dos ejercicios consecutivos con su mejor registro histórico para este periodo.

Hace un año, entre enero y septiembre de 2025, Málaga también marcó récord, con 2.588 millones de euros, pero su crecimiento fue del 3,5%.

En 2026 la provincia ha sumado 329 millones más en ventas al exterior. El ritmo de crecimiento multiplica por más de tres el del año pasado.

Sube un puesto en Andalucía

Málaga también ha subido un puesto en el ranking andaluz. En los nueve primeros meses de 2025, Málaga era la sexta provincia exportadora de Andalucía, con el 8,6% del total. Ahora es quinta y concentra el 9% de las ventas andaluzas al exterior.

La provincia ha adelantado a Córdoba, aunque por un margen estrecho: 25 millones de euros. Córdoba suma 2.892 millones, también con récord y un crecimiento del 10,5%.

Por delante quedan Almería (4.753 millones), Huelva (6.403), Sevilla (6.460) y Cádiz, que lidera el ranking con 6.599 millones. Detrás de Málaga y Córdoba se sitúan Granada (1.439) y Jaén (1.084).

Cabe señalar que Málaga no ha sido la única provincia que ha firmado su mejor dato histórico en exportaciones hasta septiembre. Junto a ella también lo han hecho Córdoba, Almería y Granada.

En total, seis de las ocho provincias aumentan sus exportaciones. Solo bajan Sevilla (-2,5%) y Jaén (-5,5%).

Andalucía, también en máximos

El tirón malagueño se enmarca en un año récord para el conjunto de la comunidad. Andalucía exportó 32.547 millones de euros hasta septiembre, un 7,9% más.

Como resultado ha sido la comunidad que más aporta al crecimiento de las exportaciones españolas y la que más crece entre las siete primeras.

Además, este pasado mes de septiembre ha sido clave, ya que ha registrado unos 3.930 millones y una subida del 26,4%, siendo el mejor septiembre de la serie histórica en Andalucía.

Por destinos, Asia ya supera a América como segundo mercado de las ventas andaluzas, impulsada por China. Europa sigue siendo el principal, con 22.519 millones y un crecimiento del 10,4%.