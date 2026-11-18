La Lupi, Lalone y Rara Residencia, triunfan en los Premios Antonio Garrido Moraga de la Diputación

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Lupi, Lalone, Rara Residencia, Pata Teatro y Cineclub Más Madera son los ganadores de la séptima edición de los Premios Antonio Garrido Moraga. Los galardones, otorgados por la Diputación de Málaga, cuentan con una dotación total de 15.000 euros repartidos en cinco premios de 3.000 euros cada uno. Esta edición ha alcanzado un récord de participación con 150 candidaturas presentadas por proyectos que impulsan la cultura en la provincia.

La séptima edición de los Premios a la Cultura Malagueña Antonio Garrido Moraga ya tiene sus galardonados. La bailaora La Lupi, Rara Residencia, el ciclo de teatro Clásicos en Verano de la compañía malagueña Pata Teatro, el grafitero Lalone y el Cineclub Más Madera han sido los protagonistas de la velada.

Los premios, organizados por la Diputación de Málaga y que se han entregado en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la institución provincial, cuentan con una dotación económica de 15.000 euros repartidos en cinco premios de 3.000 euros cada uno.

Cabe señalar que el Premio Antonio Garrido Moraga nació para impulsar las actividades culturales que surgen desde la iniciativa de la sociedad para ampliar los horizontes de la cultura en provincia. Al mismo tiempo, el galardón rinde homenaje a Antonio Garrido Moraga, profesor universitario, parlamentario andaluz y figura esencial de la cultura malagueña, fallecido en 2018.

Premiados

La bailaora La Lupi recoge su galardón por su amplia trayectoria profesional y por ser un referente del flamenco. Divulgadora del arte flamenco desde Málaga al mundo, el jurado destaca que cuenta con una gran personalidad, elegancia y lenguaje propio.

Por su parte, el artista Lalone recibe este reconocimiento por su trayectoria y su implicación con el arte urbano malagueño y la proyección internacional de Málaga Loves, que da a conocer a través del arte urbano su nombre y su identidad a otros lugares.

Rara Residencia ha sido premiada por su proyecto de transformación del territorio rural en Villanueva del Rosario a través de la cultura. Destaca la trayectoria de promoción y divulgación del arte contemporáneo impulsado por los artistas Verónica Ruth Frías y Cyro García, referentes en el panorama artístico nacional.

El ciclo de teatro Clásicos en verano de la compañía malagueña Pata Teatro es reconocido por su revisión de los clásicos con una mirada actual que los saca de sus escenarios convencionales para acercarlos a todos los públicos de Málaga y la provincia.

El Cineclub Más Madera recibe el premio por mantener vivo el espíritu de este formato, acercando al público películas de calidad y fomentando el diálogo, el pensamiento crítico y el intercambio cultural desde el tejido asociativo local de Benalmádena.

Premios

El certamen cuenta con una dotación económica de 15.000 euros repartidos en cinco premios de 3.000 euros cada uno. Para la concesión de estos galardones, el jurado ha tenido en cuenta la calidad de las obras o actividades reconocidas, el carácter innovador y la significación de su aportación a la vida cultural y artística malagueña.

Este año se ha batido récord de participación, alcanzando las 150 candidaturas de personas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, creadoras o promotoras de cultura cuyo proyecto haya contribuido al fomento y desarrollo cultural de la provincia de Málaga.