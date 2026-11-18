La Iglesia de Málaga convoca una misa por las víctimas de abusos sexuales y refuerza su servicio de atención

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LO ESENCIAL Las claves La Diócesis de Málaga celebra este viernes, 20 de noviembre, una misa en la parroquia de los Santos Mártires por la Jornada de Oración y Penitencia por las Víctimas de Abusos Sexuales. La convocatoria responde a la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, promovida por el papa Francisco para coincidir con el Día Universal del Niño. La Iglesia en Málaga ha reforzado su atención a los afectados mediante la puesta en marcha del servicio diocesano de acompañamiento Repara Málaga. La Conferencia Episcopal ha facilitado un subsidio litúrgico para que las parroquias sumen peticiones específicas por las víctimas en sus celebraciones.

La Iglesia católica celebra este viernes, 20 de noviembre, la Jornada de Oración y Penitencia por las Víctimas de Abusos Sexuales.

Con motivo de esta convocatoria, el servicio diocesano de atención y acompañamiento Repara Málaga ha organizado una Eucaristía a las 19.00 horas en la parroquia de los Santos Mártires, en el Centro de la capital.

La celebración estará presidida por el párroco de los Santos Mártires, Isidro Calderón, y concelebrada por el consiliario de Repara Málaga, Juan Pablo Rodríguez SJ. Ambos forman parte del equipo diocesano encargado de asistir y acompañar a las personas afectadas.

La convocatoria se enmarca en una jornada promovida por la Conferencia Episcopal Española a petición del papa Francisco, que instó a las conferencias episcopales de todo el mundo a dedicar un día a esta intención. Los obispos españoles eligieron el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Universal del Niño.

Fotografía realizada por una persona víctima de abusos, como parte de su proceso de sanación en Repara. Diócesis de Málaga

En la Diócesis de Málaga ha comenzado a funcionar el Servicio Diocesano de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos, bajo el nombre de Repara Málaga. Esta estructura refuerza la Oficina de Recepción de Denuncias de Abuso y Acompañamiento que ya existía.

Desde el servicio se invita a participar en la celebración tanto a las personas que trabajan en este ámbito como a quienes quieran expresar su compromiso con una cultura del cuidado mutuo y del respeto, dentro y fuera de la Iglesia.

La jornada pretende servir para recordar la dimensión de los daños que sufren las víctimas.

Jesús Rodríguez Torrente, responsable del servicio de coordinación y asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Española, advierte de que, aunque se ha avanzado en este ámbito, todavía queda mucho camino por recorrer.

"Son múltiples los delitos contra la libertad sexual y los daños que se producen son enormes", señala. En muchos casos, añade, sus consecuencias son irreversibles y, cuando los abusos se producen en entornos eclesiales, hieren a las víctimas y a sus entornos y pueden romper su comunión con Dios y con la Iglesia.

Un subsidio litúrgico

La convocatoria no se limita a la misa organizada en el centro de la capital. La Conferencia Episcopal Española ha puesto a disposición de las parroquias y comunidades de vida consagrada un subsidio litúrgico para incorporar esta intención a las celebraciones del 20 de noviembre.

El material, revisado por la Comisión Episcopal para la Liturgia y preparado por la diócesis de Astorga, propone incluir en la oración de los fieles una petición específica por las víctimas de abusos sexuales a menores.

La iniciativa busca extender la reflexión y el compromiso con la protección de las personas y la creación de entornos seguros más allá de una jornada concreta.

Las personas que necesiten contactar con Repara Málaga pueden hacerlo a través del correo electrónico atencionrepara@diocesismalaga.es o del teléfono 660 535 558, disponible tanto para llamadas como para WhatsApp.