Una persona ayuda a una persona dependiente en su casa. EE

La Diputación licita el servicio de ayuda a domicilio a 6.100 personas dependientes en 86 pueblos de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La Diputación de Málaga licita el servicio de ayuda a domicilio por 174,1 millones de euros para atender a 6.100 personas dependientes en 86 municipios de menos de 20.000 habitantes. El contrato tendrá una duración inicial de dos años (2027-2029), prorrogable hasta cinco, y está financiado conjuntamente por la Junta de Andalucía y la Diputación. Entre las novedades del pliego destacan prestaciones de peluquería, podología y fisioterapia, estancias residenciales temporales, ayudas técnicas y la incorporación de elementos de domótica. El pliego exige la subrogación de los 2.500 profesionales actuales, valora incrementos salariales de hasta el 5% e impone la creación de un plan de bienestar laboral y apoyo emocional.

Nuevo impulso de la Diputación de Málaga a la ayuda a más de 6.000 personas dependientes en 86 pueblos con menos de 20.000 habitantes.

El Pleno ha aprobado este miércoles la contratación y convocatoria de procedimiento abierto del servicio de ayuda a domicilio (SAD) por un importe de 174,1 millones de euros por dos años.

La previsión es que el nuevo contrato pueda comenzar el 1 de marzo de 2027 y se extendería hasta el 28 de febrero de 2029 aunque con posibilidad de tres prórrogas anuales, hasta alcanzar un máximo de cinco años.

El contrato está financiado por la Junta de Andalucía con 155 millones de euros y por la Diputación de Málaga con 19,1 millones de euros.

El nuevo pliego contempla sistemas de registro telemático o partes de control de firma diaria, visitas domiciliarias de seguimiento, llamadas periódicas a las personas usuarias, informes semestrales y memorias anuales.

También incorpora medidas específicas para comunicar con antelación las sustituciones o cambios de auxiliares y para que sean las menos modificaciones posibles.

Un momento del pleno de la Diputación de Málaga. Diputación de Málaga

Paralelamente, incluye como criterios de adjudicación la oferta de prestaciones adicionales de peluquería y estética, podología, fisioterapia y atención psicológica en el domicilio.

Asimismo, se recogen estancias residenciales temporales, de hasta un mes, en centros residenciales acreditados para personas mayores dependientes que, por enfermedades o accidentes sobrevenidos, no puedan valerse por sí mismas y para quienes el servicio de ayuda a domicilio resulte insuficiente mientras se gestionan los recursos públicos pertinentes.

También se mejora la disponibilidad de ayudas técnicas e instrumentales, como camas articuladas, grúas, sillas de ruedas, andadores, elevadores de WC o barras de apoyo.

Y se crea una bolsa anual de horas de personal de refuerzo sin coste adicional para la Administración para atender necesidades extraordinarias cuando la prestación ordinaria resulte insuficiente, siempre bajo la coordinación y supervisión de los Servicios Sociales Comunitarios.

Se valora la incorporación de elementos de domótica en la atención a las personas usuarias, como sensores de movimiento, detectores de caídas, dispositivos inteligentes o asistentes de voz, siempre respetando la intimidad, la protección de datos y la voluntad de las personas usuarias.

Este servicio es dado por 2.500 profesionales en la provincia. Se exige la subrogación de las trabajadoras, garantizando la continuidad de los equipos profesionales, y se valorará el incremento salarial de hasta un 5% sobre el salario base del convenio colectivo aplicable al personal adscrito al contrato.

Se establece como condición especial de ejecución la implantación obligatoria de un plan de bienestar laboral para el personal adscrito al contrato, que deberá incluir programas de apoyo emocional, prevención del desgaste profesional, promoción de hábitos saludables, espacios de coordinación y apoyo psicosocial después de intervenciones especialmente complejas.