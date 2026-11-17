El malagueño que arrasa explicando política con IA desde su cuarto: ya cuenta con 60.000 votos en su web

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LO ESENCIAL Las claves El emprendedor malagueño Alejandro Lozano, de 25 años, ha creado el proyecto En Plata TV, ofreciendo vídeos neutrales de un minuto apoyados en IA para explicar la política sin posicionamientos. Sus vídeos han alcanzado millones de visualizaciones en redes sociales como Instagram y TikTok, impulsando el rápido crecimiento de su comunidad de seguidores. Lozano sigue un estricto proceso de verificación requiriendo al menos tres medios de prensa y fuentes oficiales antes de publicar cualquier información generada con ayuda de la IA. Ha lanzado una simulación de voto para las elecciones generales que roza los 60.000 votos registrados y ha abierto una academia en línea para enseñar su metodología.

En breve comienzan las primeras cenas de Navidad con amigos y familiares y, con ellas, las incómodas charlas sobre política. Este año, con las elecciones generales del 29 de noviembre en el calendario, el debate está servido.

El emprendedor malagueño Alejandro Lozano ha vivido esa situación muchos meses. En una entrañable cena con amigos alguien saca el tema político y ya todo se pone patas arriba reduciéndose la discusión a un "eso es de facha, o eso es de comunista". "Nadie sabía qué proponía realmente cada partido. Simplemente hablaban de lo que se les había inculcado en casa", declara.

Así que, inquieto por naturaleza, decidió ponerse manos a la obra. Este malagueño de apenas 25 años está, desde hace apenas unas semanas, detrás de En Plata TV (@enplata.tv), uno de los fenómenos de la campaña en redes.

Sus vídeos, de un minuto y con la inteligencia artificial como gran aliada, cuentan qué propone cada partido, qué ha dicho y qué ha hecho, sin inclinarse hacia ninguno. También va dando noticias de actualidad. En un solo día ganó 50.000 seguidores, y sus vídeos suman millones de visualizaciones en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

Casi sin darse cuenta, había dado con un nicho de mercado que estaba sin pulir: hacer un rincón político para neófitos en la materia. Todos sus vídeos llevan la misma coletilla, el "te lo cuento en plata" y "en un minuto".

Según explica, el nombre resume la idea de contar las cosas claras, "hablando en plata". Admite que el proyecto arrancó sin grandes pretensiones, con "un logo súper cutre", pero que está muy agradecido con la acogida de estos primeros días.

Ya tenía varios vídeos subidos cuando uno estalló. Era el de qué pasaría si Vox ganaba las elecciones. Los usuarios entraron en el perfil, encontraron otros sobre Sumar, el PSOE o PACMA, y todos empezaron a crecer a la vez.

Algunos de esos vídeos han llegado a superar los cinco millones de visualizaciones. Empezó con todo esto "a lo callado", sin contárselo a su gente. Cuando la cuenta explotó, lo anunció en su perfil personal y hubo quien no daba crédito, pujes había visto sus vídeos, pero no imaginaba que Alejandro estaba tras ellos.

Reconoce que en ese momento empezó a asustarse. Cuenta que le entró "un poco hasta de miedo, de respeto", porque intuyó que esos vídeos podían influir más de lo que creía en la gente. Insiste en que esa nunca fue su intención. "Yo quería apostar por la neutralidad. No me posiciono en ningún vídeo. Y creo que ese es el éxito, por lo que nos está funcionando", sostiene.

"Gracias a los vídeos hay quien me ha escrito para decirme que pensaba votar a un lado y ahora votará a otro. Otros me han dicho que cambiarán de partido dentro del mismo bloque porque no sabían lo que proponía cada uno", declara. El joven lo ve como "una responsabilidad muy grande, pero también algo muy bonito".

Tres medios y fuente oficial

Por eso se ha impuesto un método. Cada mañana se levanta, revisa las noticias y le pide a Claude, la inteligencia artificial que utiliza, un guion sobre lo más relevante del día. La herramienta ya conoce sus pautas y cada guion llega con sus referencias.

Si la información sale de la prensa, tiene que aparecer al menos en tres periódicos distintos, para que no dependa de la línea editorial de uno solo. Además, debe estar respaldada por una fuente oficial o institucional.

Después revisa las referencias una a una. "Compruebo que la IA no le diga que algo está en la web de La Moncloa y de repente no aparezca, o que cite el BOE y el documento no exista". Con el guion validado, la herramienta le prepara un borrador del vídeo con voz y animación. Él lo retoca para que quede dinámico y, cuando termina las correcciones, el vídeo se renderiza y se programa.

Defiende que revisa tanto porque sabe lo que se juega. "No es lo mismo influir en el paquete de pipas que se compra alguien en el quiosco que hacer que elijan su voto en las próximas elecciones del país", reconoce.

Según su experiencia, la IA "falla poco". Cuando lo hace, cuenta, suele ser por falta de contexto al interpretar un documento. Asegura que cuando le corrige un error, la herramienta no vuelve a cometerlo gracias a ese trabajo de entrenamiento que hace con ella.

Eligió Claude por comodidad. Antes usaba otra IA, la probó y ahora tiene todo su sistema montado ahí. No descarta que haya otra mejor, pero "ahora mismo es la que me funciona, la que entiendo y donde me he organizado mejor".

Emprendimiento

Antes de En Plata, Alejandro ya llevaba años emprendiendo de una forma muy original con la tecnología como escudera. Es entrenador personal y llegó a crear su propia aplicación para que sus clientes reservaran sesiones.

También ha montado un negocio de puntos de carga para móviles. A principios de 2025, EL ESPAÑOL de Málaga contó también otra de sus aventuras, Fresh Station. Era una máquina instalada en el centro comercial Málaga Plaza que permitía echarse colonia por un euro, y la puso en marcha con dos amigos con los que creció en El Palo. Hace muy poco que lo cerraron. "Hay cosas que salen mejor, otras peor, la cuestión está en ir reinventándose", sostiene.

El salto a los vídeos sobre política llegó por otro proyecto. Cada verano se junta con una veintena de amigos en Huéscar (Granada), y cuando van a un bar siempre pasa lo mismo. Unos llegan antes, otros más tarde, unos cenados y otros no.

Una noche se quedaron con una cuenta de más de 300 euros sobre la mesa y nadie estaba dispuesto a colocar la tarjeta en el datáfono. Esa misma noche se le ocurrió una aplicación para repartir los gastos. Uno fotografía del tique, una invitación a sus amigos y cada uno marca lo que ha consumido. La aplicación calcula cuánto tiene que pagar cada uno y a quién.

Para darla a conocer decidió aprender a hacer vídeos. Un par de ellos se viralizaron. Uno llegó a entre 300.000 y 400.000 visualizaciones y otros rondaron las 100.000 o 200.000. Comprobó entonces que "haciendo algo con el ordenador", desde la habitación en la que ha dormido toda la vida, se podía llegar a mucha gente sin necesidad de "un equipo súper profesional".

Con esa habilidad recién aprendida empezó a subir vídeos sobre política. "Ojo, que dio la casualidad que justo entonces se convocaron las elecciones del 29 de noviembre. No fue directamente por ellas", añade.

Más de 43.000 papeletas

Lejos de 'conformarse' con los magníficos resultados de sus vídeos en redes sociales, Alejandro quiso ir a más, creando una web de simulación del voto para el 29-N, en la que ha recogido ya casi 60.000 votos. Las primeras 25.000 papeletas las recogió en menos de 24 horas.

Alejandro calculaba que, con unas 10.000 o 12.000 personas viendo sus historias, quizá llegaría a 10.000 votos. Pero se hizo una bola de nieve y el éxito acabó pasándole factura. La inesperada entrada de internautas hizo que se cayera la web en pleno pico viral. "Creo que tendríamos 10.000 o 15.000 votos más si no hubiera fallado".

Cada usuario elige su provincia y los escaños se reparten circunscripción a circunscripción, igual que en las generales. Hasta antes de empezar el proyecto, Alejandro no sabía cómo funcionaba el reparto y lo ha aprendido sobre la marcha. "Soy una persona normal que sabe de política como cualquiera, no soy ningún friki de esto. Y he aprendido muchísimo en el proceso", añade.

El resultado de la simulación es llamativo. El resultado de la simulación es llamativo. Con 59.901 votos [en el momento de redacción de este artículo], la web otorga a Vox 206 escaños y el 46% de los votos, muy por encima de la mayoría absoluta de 176. Le siguen el PP, con 52 escaños y el 15,3%; Se Acabó La Fiesta, con 40 escaños y el 13,6%, y el PSOE, con 19 escaños y el 9,4%. Más atrás quedan ERC, con nueve escaños; BNG y EH Bildu, con seis cada uno; Adelante Andalucía, con cuatro; Frente Amplio y Compromís, con dos, y Democracia 21, con uno.

La ventaja de Vox se ha ido recortando a medida que entraban papeletas. Hace una semana, con 42.643 votos, la simulación le daba 217 escaños y el 48,4%. El reparto por provincias deja algunas curiosidades. EH Bildu consigue seis escaños con el 0,7% de los votos, mientras que Frente Amplio se queda en dos con el 2,3%, algo que depende de cómo se concentra el voto de cada partido en cada circunscripción.

El propio Alejandro considera el resultado "una mayoría demasiado aplastante", muy por encima de lo que dan los sondeos. Admite que su público es sobre todo joven, "el que esta en redes sociales", gente que no sabía qué votar ni qué proponía cada partido hasta hace unos días. Cree que si llegaran perfiles de más edad o ajenos a sus seguidores, los resultados podrían ser "más reales".

Llegó a plantearse preguntar la edad y lo descartó porque cualquiera puede inventársela. Para votar hace falta un correo electrónico, que no guarda y que solo sirve para comprobar que vota una persona y que nadie vota "100.000 veces". Aunque reconoce que quien "tenga cinco correos podría votar cinco veces".

Por eso repite en varias partes de la web que no tiene valor oficial ni es un sondeo. Lo define como "una estimación social", un experimento de lo que vota la gente que entra. "Ojalá más personas se unan y lleguemos a unos resultados lo más reales posibles".

Según explica, los programas de estas elecciones todavía no estaban publicados cuando montó la web, así que se basó en los anteriores y en lo que han dicho los partidos durante la precampaña los primeros días de la web hasta que estos fueron publicados. Cada programa de una formación aparece resumido en varios temas principales de este que, a su vez, está explicado en tres o cuatro puntos para que los usuarios sepan lo importante.

Además, tiene un detalle curioso. Los usuarios pueden votar si están de acuerdo con cada propuesta, en contra o si les da igual. Hay medidas con mucho apoyo y otras con muy poco, incluso entre quienes votarán a ese partido.

Las ideas salen de casa

Desde el primer vídeo avisa de que su contenido está hecho con IA. Al principio marcaba cada publicación con la etiqueta de Instagram "por si acaso". Después investigó y entendió que esa marca está pensada para contenido realista o con personas reales. En su caso, la IA solo genera la animación. Según explica, etiquetarlo sería como si tuvieras que marcar que has hecho un vídeo "con Canva".

Defiende que sus mejores vídeos, los que más tirón tienen en redes sociales, nacen de ideas propias. La IA puede proponerle temas, pero los que mejor le han funcionado salen de conversaciones con sus padres, sus abuelos o sus amigos. "Siempre pienso que si nosotros tenemos esta duda, es que seguramente el 80% de España también tiene esta duda".

Así nació el vídeo sobre el cambio en la intención de voto de las personas mayores, que se le ocurrió en una comida con sus abuelos. "Ellos acaban votando seguramente al mismo partido hasta su último día por su forma de pensar, mientras que otros votantes son, digamos, más como un 'camaleón'".

Alejandro no es informático ni diseñador. Se describe como alguien meramente curioso. Explica que mucha gente tiene una idea y se bloquea porque no sabe cómo hacerla, y que él se para a intentar ponerla en marcha.

Insiste que muchos proyectos no acaban funcionando, pero hay que tener también olfato para saber qué tiene potencial en cada momento. Ahora ha parado sus entrenamientos personales para centrarse en En Plata, en la que ve que puede sacar mucho partido. En Instagram ya roza los 100.000 seguidores.

Además, ha abierto una academia para enseñar su método en las redes sociales gracias a la IA. Se llama La Fábrica y, en el comienzo de esta aventura, tampoco estaba en sus planes. porque no paraban de preguntarle cómo hacía los vídeos, y decidió sacar partido a esa habilidad. Cuesta 57 dólares al mes y, según su propia web, ya cuenta con 54 alumnos.

Ante esta potente ola que llega a la orilla de la sociedad abanderada por la IA, cree que informáticos y desarrolladores tendrán que adaptarse cuanto antes a una nueva realidad. "La IA puede hacer una web en minutos, pero, aún así, hará falta alguien que compruebe que es segura y que los datos no se pierden ni se filtran". "Siempre hace falta a una persona revisando".

Lo compara con la llegada de internet, cuando muchos pensaron que desaparecerían las cartas y los carteros. "A día de hoy, sigue habiendo cartas y buzones y el correo electrónico convive con ellas". Para él, todo "simplemente se adapta" y evoluciona, al igual que sus proyectos.