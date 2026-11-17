Isabel, dueña de una floristería: "Un buen ramo de flores supera ya los 60 euros, y nosotros no paramos de vender"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel, florista con 45 años de experiencia, afirma que regalar flores se ha popularizado hasta el punto de que un buen ramo supera los 60 euros sin frenar las ventas. La propietaria critica el intrusismo en el sector y advierte sobre las exigencias ocultas del trabajo autónomo, que implican una constante carga financiera y de gestión. Tras superar el cierre por la pandemia y dos años de incertidumbre económica, la comerciante logró mantener a flote su establecimiento. Isabel planea traspasar la floristería a una de sus empleadas cuando se retire, ya que su hijo ha preferido no continuar con el negocio familiar tras ver su implicación laboral.

Las flores han dejado de ser un regalo reservado para fechas señaladas. Un cumpleaños, un aniversario, una visita o incluso un detalle sin motivo aparente son ocasiones suficientes para acercarse a una floristería. «Ahora hay mucha cultura de flores», observa Isabel, que lleva buena parte de su vida entre ramos, plantas y encargos. El negocio, asegura, atraviesa un momento de bastante movimiento: «Nosotros, la verdad, es que no paramos».

Un buen ramo puede superar ya los 60 euros. Sin embargo, el precio no parece frenar a quienes buscan sorprender con flores. Lo que antes podía resolverse con una caja de bombones, ahora se ha convertido en un ramo. «Se ha convertido en un regalo muy socorrido», explica la florista, que conoce bien los cambios en los hábitos de consumo después de 45 años trabajando en el sector.

Su relación con este oficio viene de lejos. Isabel comenzó en el campo en 1980 y, cinco años después, se puso al frente de su propia floristería. Desde entonces, su rutina ha estado ligada al negocio. Abre normalmente entre las nueve y las nueve y media de la mañana y recibe los pedidos de sus proveedores directamente en la tienda. No le compensa desplazarse para recoger la mercancía cuando puede dedicar ese tiempo al establecimiento y a sus clientes.

Con los años también ha visto cómo ha cambiado la profesión. A su juicio, existe una idea equivocada sobre lo que supone trabajar con flores. «Parece que con pinchar cuatro flores ya lo tienes hecho», comenta. Isabel habla de intrusismo en un oficio que requiere experiencia y conocimientos, y también señala el peso que han adquirido las redes sociales, donde muchas tendencias terminan marcando lo que los clientes piden en las floristerías.

Detrás de los ramos y de la atención al público hay una parte del trabajo que no siempre se ve. Ser propietaria de un negocio implica bastante más que preparar encargos y vender flores. Facturas, cobros, proveedores, clientes y cuentas forman parte de una jornada que no termina necesariamente cuando se baja la persiana.

«Tienes que dedicarte a cosas que antes pensabas que no existían», reconoce Isabel. La autonomía tiene sus ventajas, como organizar los propios horarios o no tener que responder ante un superior, pero también obliga a asumir responsabilidades que van mucho más allá del oficio.

Autónomos

Cuando se le pregunta qué significa ser autónomo en España, no necesita demasiado tiempo para contestar: «Pagar, pagar, y cuando termino de pagar, seguir pagando». Recuerda que durante años tenía que afrontar prácticamente los mismos gastos independientemente de cómo hubiera ido el mes. La facturación podía cambiar, pero las obligaciones seguían ahí.

Aunque considera que algunas cosas han mejorado, no cree que el camino sea mucho más sencillo. «Los autónomos parece que estamos hechos de otra pasta. Y a aguantar, y tirar para adelante, a trabajar y a no ponernos malos», lamenta.

A esa carga se sumó uno de los episodios más complicados para cualquier pequeño negocio: la pandemia. Isabel tuvo que dar de baja tanto a sus trabajadores como a ella misma. La actividad quedó prácticamente paralizada y las pérdidas no fueron únicamente económicas. Después llegaron las restricciones, que tampoco facilitaron la recuperación.

Recibió ayudas, pero no fueron suficientes para compensar todo lo perdido. Durante los dos años posteriores, reconoce, vivió con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con la floristería. Finalmente, consiguió mantenerla abierta y continuar con una actividad que hoy sigue ocupando buena parte de sus días.

A estas alturas, Isabel tiene claro que no quiere que el negocio desaparezca cuando ella decida retirarse. Su intención es dejarlo en manos de alguna de sus empleadas. Su hijo, en cambio, no parece tener demasiado interés en continuar con la tradición familiar. «No quiere saber nada de flores», cuenta entre risas.

Ella tiene una explicación: «Creo que es porque él me ha visto siempre muy, muy, muy involucrada en el trabajo». Y es que crecer con una madre que está pendiente de la tienda prácticamente a todas horas también tiene sus consecuencias.

No siempre ha sido fácil separar la vida personal de la profesional. Una llamada relacionada con un encargo puede interrumpir un día de playa en familia o hacer que una comida o una quedada tengan que aplazarse. Isabel sabe bien lo que supone estar al frente de un establecimiento en el que los clientes esperan encontrar siempre una respuesta.

«Si tú quieres que tu negocio prospere y dar un servicio, tienes que prescindir de muchas cosas», reflexiona. Son sacrificios que, con el paso del tiempo, terminan formando parte de la rutina de quien trabaja por cuenta propia.