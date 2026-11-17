Arrancan las Jornadas Jóvenes Emprendedores en Málaga: la Junta ofrece ayudas de hasta 9.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves Las Jornadas Jóvenes Emprendedores 2026 han comenzado en el Google Safety Engineering Center de Málaga, reuniendo a cerca de un centenar de participantes. El Instituto Andaluz de la Juventud presentó el Plan InnovaActiva, que ofrece ayudas a fondo perdido de hasta 9.000 euros para jóvenes emprendedores. El evento contó con cinco horas de ponencias a cargo de ocho expertos que abordaron temas como digitalización, impacto social, hostelería, finanzas y marketing. La iniciativa de MSGrowth busca expandirse a más ciudades mediante nuevas alianzas de patrocinio empresarial tras haber alcanzado ya a más de 3.000 jóvenes.

Las Jornadas Jóvenes Emprendedores 2026 ya están en marcha en Málaga. La nueva edición de esta iniciativa, organizada por MSGrowth, echó a andar el pasado 12 de noviembre en el Google Safety Engineering Center (GSEC) de la ciudad, donde un centenar de jóvenes con inquietudes empresariales descubrieron ideas, referentes y recursos concretos para dar el paso de emprender.

Las jornadas nacen con una idea clara: tender un puente entre los jóvenes que quieren emprender y los recursos reales que ofrecen empresas, startups e instituciones.

Se trata de un proyecto social y un espacio de encuentro, abierto tanto a quienes quieren lanzar su propio negocio como a quienes buscan reforzar su perfil profesional. Cada encuentro combina inspiración, mentoría y networking con un objetivo: que las ideas se conviertan en negocios.

El modelo se sustenta en tres pilares: formación práctica, acompañamiento de expertos y comunidad. Tras su paso por Estepona, Mijas, Vélez-Málaga y Málaga capital, la iniciativa suma más de 3.000 jóvenes participantes, más de nueve ciudades y más de 50 patrocinadores y colaboradores. La cita en Google Málaga es la primera de las muchas que componen esta edición.

Las JJE están abiertas a quien ya tiene un negocio en marcha, a quien está dando forma a una idea y a quien quiere orientar su futuro hacia el emprendimiento o el empleo cualificado.

Los asistentes se encuentran con mentoría de expertos, con casos de éxito contados por sus protagonistas, errores que conviene evitar y métodos para validar un modelo de negocio.

También con una red de contactos para compartir inquietudes con otros jóvenes y encontrar socios o colaboradores, y con recursos prácticos para emprender, incluido el acceso a apoyos públicos y privados.

La primera cita contó con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Google y MSGrowth. Mercedes Martín España, concejala delegada de Juventud del Consistorio, y Alba Ortiz, coordinadora provincial del IAJ en Málaga, dieron la bienvenida a los participantes.

En esta primera jornada, ocho ponentes compartieron durante cinco horas sus experiencias en hostelería, digitalización, finanzas, impacto social y marketing digital. Marina Jiménez y Abel Guerrero, del Área de Juventud del Ayuntamiento, presentaron Embárriate y el Banco de Iniciativas Juveniles.

Cristina Carmona, de Grupo Cárnico Dacrisa, habló de la digitalización de un sector tradicional, y José Manuel Montalvo Senra, de la Fundación Grupo Premium, del impacto de la hostelería en Málaga.

Tras el desayuno, Norberto Nieto, de Freak Point y la Fundación Autismo Sur, expuso un proyecto empresarial de impacto social; David Muñoz, de Axtra Gaming, explicó cómo pasar del gaming al mundo empresarial; y Roberto García Ruiz, de OVB, cómo emprender en el sector financiero, junto a David Jiménez y Santiago Castellanos.

El momento central llegó con Carlos Sayago, del IAJ, que presentó el Plan InnovaActiva, con ayudas de hasta 9.000 euros a fondo perdido para jóvenes que emprenden. Nacho Bosch, de EuropeLead, cerró la jornada con claves de marketing digital para conseguir los primeros clientes.

De cara al futuro, Álvaro García Cope, de MSGrowth, ha destacado que el reto es llegar a más jóvenes, a más ciudades y generar un impacto todavía mayor. Para lograrlo, la organización busca sumar nuevas empresas mediante alianzas de patrocinio, "porque invertir en el talento joven es también invertir en el futuro de nuestras empresas y de nuestra sociedad".

Las compañías interesadas pueden escribir a info@jornadasjovenesemprendedores.com.