Retrasos en los trenes de Cercanías de Málaga por una incidencia en la estación de Torremolinos

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LO ESENCIAL Las claves Una incidencia en la infraestructura de la estación de Torremolinos genera retrasos en la línea C-1 de Cercanías de Málaga. El problema se detectó a las 10:40 horas y afecta a la circulación entre Málaga capital y Fuengirola. Los técnicos de Adif trabajan en la zona para solucionar la avería y restablecer la normalidad en el servicio.

Una incidencia registrada en la infraestructura ferroviaria de la estación de Torremolinos está provocando retrasos en la línea C-1 de Cercanías, que une Málaga capital con Fuengirola.

Según han trasladado fuentes de Adif a Europa Press, el problema se ha detectado a las 10:40 horas y está afectando a la circulación habitual de los trenes, con demoras en las frecuencias del servicio.

Los técnicos de Adif ya trabajan para solucionar la incidencia y restablecer la normalidad en la línea que conecta los distintos municipios de la Costa del Sol.