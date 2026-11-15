Imagen de archivo de una actuación de la Guardia Civil. 112 Andalucía

Ocho heridos, tres de ellos menores, en un accidente con varios vehículos en la A-7 en Marbella

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LO ESENCIAL Las claves Ocho personas, entre ellas tres menores de 14, 9 y 7 años, han resultado heridas en un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por Marbella. El siniestro consistió en una colisión por alcance en la que se vieron implicados varios vehículos a la altura del kilómetro 1045 en sentido Cádiz. Todos los heridos han sido trasladados por los servicios sanitarios al Hospital Costa del Sol. La Guardia Civil de Tráfico procedió al corte de la circulación en la autovía a causa de la colisión.

Ocho personas, entre ellas tres menores de edad, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado a última hora de la tarde de este sábado en la A-7, a su paso por Marbella, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se produjo minutos antes de las 20.30 horas, cuando la sala coordinadora recibió varias llamadas alertando de una colisión por alcance en la que estaban implicados varios vehículos.

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 1045 de la autovía, en sentido Cádiz.

Tras recibir los avisos, el 1-1-2 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los servicios de mantenimiento de la vía para atender la incidencia.

Los equipos sanitarios asistieron a ocho personas heridas, que posteriormente fueron trasladadas al Hospital Costa del Sol. Entre ellas figuran tres varones de 62, 44 y 25 años; dos mujeres de 48 y 26 años; y tres menores de 14, 9 y 7 años.

El accidente obligó a cortar la circulación en la carretera, según fuentes de la Guardia Civil.