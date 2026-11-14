Cocaína barata, más armas y mafias sin fronteras: el nuevo mapa criminal de Málaga

La Mafia Turca y los clanes internacionales incrementan su presencia en Málaga, involucrándose en violentos ajustes de cuentas y actividades de sabotaje a nivel europeo.

Aumenta la proliferación del tráfico de armas en la Costa del Sol, donde conviven desde jóvenes locales que venden pistolas por 500 euros hasta mafias organizadas.

La presencia de carteles mexicanos ha permitido la instalación de laboratorios en España para producir todo tipo de estupefacientes, desde marihuana hasta MDMA.

El precio de la cocaína en España ha caído drásticamente hasta los 11.000 euros el kilo debido al exceso de oferta y a la estrategia de los proveedores sudamericanos.

Este año el crimen organizado en la Costa del Sol se ha vuelto a transformar iniciando una nueva etapa que aún está fraguándose.

La evolución es tan rápida que puede abrumar a las autoridades. Los vuelcos, la cocaína, la violencia adherida y el poder sólo están aumentando.

Durante la campaña electoral no se afrontarán estos problemas, como viene siendo habitual, mientras la cocaína en Huelva o Sevilla se está comprando a 11.000 euros el kilo entre organizaciones criminales.

Un precio “tirado” comparado con el que estaba cifrado en esta última década. Y eso es fruto del cambio radical que ha surgido en el transporte de esa droga. Hay tanta que vender, que ningún proveedor sudamericano quiere arriesgarla a perderla en su país. Prefieren que esté en Europa, aunque hayan perdido un poder adquisitivo al menos de un 50% por alijo. Hace años se vendían a 25.000 euros en España.

Esos precios, ofrecen un mapa actual de cómo están las cosas. La cocaína no da tanto dinero, pero es más accesible para cualquier organización criminal de cierta entidad y los negocios siguen sin detenerse.

Por eso, las mafias trafican con todo. Y eso trae lo mejor y lo peor de cada conflicto de drogas. La instalación de laboratorios del Cartel Jalisco, de Sinaloa, y de otros carteles mexicanos más locales han llevado a España a que aquí sea posible producir cualquier estupefaciente que se quiera. Desde marihuana a MDMA.

En Málaga, como lugar muy sensible a los cambios que se producen en el crimen organizado europeo, se ha sufrido esta tendencia.

Los envíos de drogas por carretera están acompañados de grupos criminales que abastecen de armas a estos clanes que necesitan transportar alijos de un punto a otro.

Si ya de por sí se traficaba aquí desde los 70 con armamento de guerra porque residían los principales señores de la Guerra de la época, ahora se añade que hay chicos de 20 años de Torremolinos capaces de acceder pistolas para venderlas a 500 euros.

Sin contar que las mafias históricas de los Balcanes pueden abastecer a quien pague fusiles de asalto o armas antitanque, unido a la Mafia Turca que ha terminado de instalarse aquí.

Estos últimos clanes se han interesado muchísimo en el tráfico de armas y comercian en números altísimos. Mueven decenas de armas en sus portes y logran conseguir lo que su cliente quiera.

Muestran su armamento militar en sus redes personales y los últimos turcos detenidos a finales de octubre en Alhaurín El Grande sólo confirman que permanecen en la provincia los clanes que fueron protagonistas del asesinato de Nacho en la Victoria por error de unos sicarios suecos-somalíes, y del intento de asesinato del capo mafioso Umit Yalçin en el Muelle Uno.

Se tiene conocimiento de que un comando del clan dirigido por Yalçin fue enviado a Málaga desde Alemania para vengar su intento de muerte.

La actividad de estas mafias es tal que se atreven a cometer hechos como el asesinato del capo mafioso Mekin Büyükdeniz mientras se encontraba ingresado en el hospital Juan XXIII de Tarragona curándose de las heridas de otros intentos de asesinato que los mismos sicarios que lo cometieron lograron rematar.

Mekin Büyükdeniz, líder de los 10 Kardesler, estaba tan seguro de que lo matarían que pidió escolta policial en su estancia. Pero los Mossos decidieron que ya eran suficientes días cuidando a un capo y cuando le retiraron la escolta un sicario acabó con su vida delante de su mujer que le acompañaba.

Estas mafias turcas tienen mucha relación con Alemania, que ha sido el país en el que primero se han infiltrado en Europa tras conseguir pasar desapercibidos entre sus paisanos que emigraron buscando una mejor vida.

Y esto va a conllevar que la cooperación internacional policial con Alemania sea casi diaria porque han crecido demasiado. Se han convertido en un gran problema de seguridad y no sólo en una cuestión simple del narcotráfico.

Dieron un paso más y han ejecutado sabotajes de los servicios secretos rusos contra antenas Starlinks que ofrecían cobertura al ejército ucraniano desde Polonia.

Esto no sólo se sabe por reportajes y exclusivas de medios polacos y alemanes tras ser detenidos unos turcos a los que acusan de incendiar las antenas. Los mismos mafiosos del Clan Dalton reclaman estos sabotajes en sus redes y agradecen que sus dos principales capos están protegidos en Moscú. Ellos mismo lo publicitan.

Esta misma semana se detuvo al último narco fugitivo de la Costa del Sol, requerido por Alemania para variar. La intensidad de la colaboración entre la Policía española y alemana depende de la que hagan los criminales, y esa parece que no va acabar. Sólo aumenta por sus intereses.

La marihuana y el hachís eran lo habitual, ahora van cargados de cocaína y otras drogas los narcos alemanes. Hells Angels, clanes libaneses y la Mafia Turca. Y los primeros se moverán pronto tras algunas operaciones en suelo germano donde han perdido terreno tras la caída en Turquía del capo histórico Necati Arabaçi.