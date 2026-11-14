Atado a una silla y asesinado de tres disparos: la Fiscalía pide prisión permanente por un crimen en Marbella

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía de Málaga solicita prisión permanente revisable para un hombre de nacionalidad alemana por un asesinato cometido en Marbella en junio de 2022. El crimen se enmarca en el crimen organizado y la víctima fue inmovilizada, atada a una silla y tiroteada tres veces en su propia vivienda. Además de la prisión permanente por asesinato, el acusado afronta tres años de cárcel por tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. El ministerio público exige también que el imputado indemnice a los familiares del fallecido con 190.000 euros.

La Fiscalía de Málaga solicita prisión permanente revisable para un hombre al que acusa de participar en el asesinato de otro individuo en Marbella, en junio de 2022, en un crimen que el ministerio público enmarca en el contexto del crimen organizado.

El acusado, que tiene pasaporte alemán, habría actuado junto a otros tres individuos, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía.

Los hechos se remontan al 29 de junio de 2022. Según la versión del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro hombres formarían parte de un grupo dedicado presuntamente a actividades criminales. En el desarrollo de esas actividades habría surgido un conflicto con la víctima, por lo que, sostiene la acusación, acordaron atentar contra él.

Para llevar a cabo el plan, los investigados habrían quedado con el hombre en su propia vivienda. Una vez dentro, siempre según el relato de la Fiscalía, lo inmovilizaron, lo golpearon, le envolvieron el cuerpo y la cabeza con plástico y lo ataron a una silla.

A continuación, habrían utilizado una pistola que, según el ministerio público, había sido introducida ilegalmente en España y carecía de licencia. Con ella efectuaron supuestamente tres disparos que acabaron con la vida de la víctima.

Petición de prisión permanente revisable

La Fiscalía acusa al hombre de los delitos de asesinato, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Por el primero de ellos solicita la pena de prisión permanente revisable, mientras que por la tenencia ilícita de armas reclama otros tres años de cárcel.

Además, el ministerio público solicita que el acusado indemnice con 190.000 euros a los familiares de la víctima.