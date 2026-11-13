Reunión de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

De Marbella a Istán: así se distribuyen los 7 millones del nuevo plan inversor de la Costa del Sol Occidental

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LO ESENCIAL Las claves La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprueba el Plan de Inversiones Mancomunado (PIM) 2026, dotado con más de 7 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería. El reparto combina una asignación fija y otra proporcional al coeficiente de cada localidad para garantizar fondos a los municipios más pequeños de la comarca. Marbella y Mijas recibirán las mayores partidas, destinando 1,78 millones a instalaciones deportivas y más de 885.000 euros a la cubierta de un pabellón, respectivamente. Las inversiones se dividirán entre 4 millones para obras urbanas y turísticas, y más de 3 millones para suministros, maquinaria, vehículos y equipamiento de playas.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha aprobado un nuevo paquete de inversiones para los once municipios que integran la comarca.

El plan, dotado con algo más de siete millones de euros, permitirá financiar obras y adquirir equipamientos relacionados con el ciclo urbano del agua, la gestión de residuos, las playas, el entorno urbano y la actividad turística.

La Asamblea de la institución ha dado luz verde a la distribución de estos fondos a través del Plan de Inversiones Mancomunado (PIM) de 2026.

El reparto combina una cantidad fija para cada municipio con otra parte calculada en función de su coeficiente de participación, de acuerdo con los estatutos de la entidad. El objetivo de este sistema, según ha explicado la Mancomunidad, es evitar que las localidades de menor tamaño reciban asignaciones demasiado reducidas.

El grueso de las actuaciones se divide entre proyectos de obra, por un importe conjunto de unos cuatro millones, y suministros, que suman algo más de tres, según el desglose facilitado por la institución.

Entre las inversiones de mayor cuantía figuran las previstas en Marbella, donde se destinarán 1.788.142,46 euros a instalaciones deportivas, y en Mijas, que recibirá 885.603,44 euros para mejorar la cubierta de su pabellón deportivo.

También destacan las actuaciones en Benalmádena, con adquisiciones de vehículos y maquinaria por valor de 750.804,80 euros, y en Fuengirola, donde se contemplan compras de vehículos, maquinaria y equipamiento para las playas por un total de 795.216,64 euros.

El apartado de obras recoge siete actuaciones en otros tantos municipios. En Benahavís se financiará la instalación de islas de residuos soterradas, con una inversión de 292.214,80 euros. Casares destinará 253.690,14 euros a la adaptación de su oficina de turismo, mientras que Estepona contará con 286.831 euros para mejorar los vestuarios de su estadio de atletismo.

En Istán, el plan incluye la construcción de un ascensor panorámico, con un presupuesto de 194.000 euros. Manilva, por su parte, recibirá 308.476,66 euros para la peatonalización de una zona de aparcamientos.

Las dos partidas de mayor importe de este bloque corresponden a Marbella y Mijas. La primera destinará 1.788.142,46 euros a sus instalaciones deportivas, mientras que la segunda empleará 885.603,44 euros en la mejora de la cubierta de su pabellón.

Vehículos y maquinaria

El segundo bloque concentra las adquisiciones de suministros. Benalmádena contará con 705.897,50 euros para vehículos y maquinaria, además de otros 44.907,30 euros para este mismo ámbito.

En Estepona se prevé una compra de vehículos y maquinaria por valor de 558.601,60 euros. Fuengirola dispondrá de dos partidas para vehículos y maquinaria, de 99.825 y 282.355,45 euros, respectivamente, a las que se suman 413.036,19 euros para equipamiento de playas.

El plan contempla también 144.232 euros para vehículos y maquinaria en Ojén, junto con otros 43.931,47 euros. Por último, Torremolinos destinará 743.340,93 euros a equipamientos para parques infantiles y otros elementos auxiliares.

El presidente de la Mancomunidad, Félix Romero, ha destacado la rapidez de la tramitación del plan, que, según ha señalado, se ha gestionado en un plazo de dos meses. La financiación procede de los remanentes de tesorería derivados de la liquidación del presupuesto de 2025, aprobada el pasado 20 de marzo.