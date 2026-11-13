El jurado declara culpable al novio de Dana Leonte de asesinarla en Arenas (Málaga)

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LO ESENCIAL Las claves Un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a Sergio de asesinar a su pareja, Dana Leonte, en junio de 2019 en Arenas (Málaga). El tribunal considera probado que la golpeó con un palo, desmembró el cuerpo para ocultarlo y envió mensajes desde el móvil de la víctima para fingir su desaparición. Tras el veredicto de culpabilidad, se ha dictado su ingreso inmediato en prisión ante el riesgo de fuga mientras se fija la pena definitiva. La Fiscalía solicita 27 años de cárcel por asesinato con alevosía y delito contra la integridad moral, además de la retirada de la patria potestad de la hija en común.

Un jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad culpable de asesinato y de un delito contra la integridad moral a Sergio, el novio de Dana Leonte. La joven desapareció en junio de 2019 en Arenas, en la Axarquía.

Tras conocerse el veredicto, se ha acordado su detención y su ingreso en prisión. Hasta ahora el acusado estaba en libertad provisional.

La lectura del veredicto ha sido en la mañana de este viernes, en la última jornada de un juicio que empezó el pasado 3 de noviembre. El tribunal popular ha dado por probado lo que defendían las acusaciones, tanto la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer como la acusación particular. La acusación particular la ejerce la letrada Antonia Barba en nombre de la familia.

Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2019. Ese día, según las acusaciones, Dana y Sergio hablaron por teléfono y ella le dijo que no quería seguir con él.

Esa misma noche el acusado la golpeó con fuerza en la cabeza con un palo de madera. Las acusaciones sostienen que lo hizo “con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer” y “con la intención de acabar” con su vida.

Después, según el relato que ha aceptado el jurado, llevó el cuerpo a otro lugar, lo desmembró y se deshizo de los restos en distintos puntos de la zona. También limpió con lejía toda la casa y el vehículo que usó para deshacerse de ellos.

Mensajes como si fuera ella

Los miembros del jurado creen además que Sergio preparó una coartada. Para ello escribió mensajes de móvil haciéndose pasar por Dana.

Por el juicio han pasado al menos 15 testigos, 21 guardias civiles, médicos forenses y peritos, entre ellos especialistas en lenguaje.

El veredicto recoge también que la joven creía estar en un entorno “seguro”, así que no podía esperar un ataque de su pareja. Y añade que, con lo que hizo después del crimen, el acusado aumentó el dolor moral de la familia de la víctima.

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía subió a 27 años de cárcel su petición de pena por los delitos de asesinato y contra la integridad moral. Pide que se aplique la alevosía doméstica y las agravantes de parentesco y de género. En su escrito inicial pedía 17 años por homicidio.

La acusación particular pide 22 años de prisión. Ahora será el magistrado presidente quien fije la pena en la sentencia.

Riesgo de fuga

Después del veredicto, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, Flor de Torres, y la abogada de la acusación particular han pedido medidas por la gravedad de los hechos. También por el riesgo de fuga, que es mayor una vez que hay una declaración de culpabilidad. Tras su petición se ha acordado la detención del acusado.

Dana y Sergio tenían una hija, que está al cuidado del hermano de la joven. Las acusaciones han pedido que se le prohíba acercarse a la niña y que pierda la patria potestad. La Fiscalía reclama también indemnizaciones de 300.000 euros para la menor y de 100.000 para el hermano de Dana.

La joven había denunciado al acusado por violencia de género. Esa causa terminó con su absolución.

Cuando Dana desapareció se organizaron batidas por la Axarquía. Los primeros restos aparecieron el 21 de junio de 2019, nueve días después de la noche del crimen. Sergio fue detenido en septiembre de ese año, y en octubre y noviembre se encontraron otros fragmentos.

La defensa rechazaba los hechos y pedía la absolución.