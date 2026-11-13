Imagen del camión accidentado en el falso túnel de Carlos Haya de Málaga. Guardia Civil

Más de 22 horas para retirar un camión y dos horas para ir al trabajo: el colapso que puso en jaque la movilidad de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El vuelco de un camión de 40 toneladas en la MA-20 provocó retenciones de hasta dos horas y atascó los principales accesos a Málaga durante todo el día. La retirada del tráiler tardó más de 22 horas por la complejidad de trabajar dentro de un túnel y los riesgos de incendio del vehículo y su carga. Miles de conductores sufrieron demoras de más de hora y media para llegar a sus puestos de trabajo o centros educativos en toda el área metropolitana. El Partido Popular ha criticado la falta de respuesta del Ejecutivo central tras confirmar el Gobierno que no existe un protocolo específico para retirar vehículos pesados.

A las ocho de la mañana de ayer jueves, miles de malagueños descubrieron que llegar al trabajo o dejar a los niños en el colegio iba a costarles hasta cuatro veces más de lo habitual.

La razón era que un camión articulado de 40 toneladas de masa máxima autorizada, que transportaba 23.000 kilos de alimentos, seguía volcado en la MA-20 (carretera de competencia estatal) doce horas después de haberse precipitado sobre un taxi la noche del miércoles.

El bloqueo de la ronda de circunvalación desencadenó un efecto dominó que desbordó la A-7, colapsó la A-357 y dejó atrapada a toda el área metropolitana, poniendo sobre la mesa una pregunta: por qué la retirada de un vehículo pesado sigue paralizando toda una provincia durante casi un día entero.

No fue hasta las 10.00 horas de ayer cuando, según la información aportada desde la Subdelegación del Gobierno, dos empresas especializadas iniciaron los trabajos de retirada.

Una labor de "gran complejidad" debido a que el siniestro ocurrió en el interior de un túnel, obligando a realizar la extracción por arrastre y no por elevación.

A este primer factor se sumó el hecho de que el taxi aplastado era eléctrico (según Subdelegación), "con el consiguiente riesgo de incendio del mismo y sus baterías", y que el camión transportaba líquido y harina para repostería, "carga inflamable".

El primero en ser retirado fue el turismo. Después, alrededor de las 18:30 horas, le tocó el turno al tráiler.

Pero muchas horas antes de que quedase despejada la carretera en sentido Torremolinos, el conflicto ya estaba servido. Miles de conductores habían quedado atrapados en una ratonera.

El bloqueo golpeó todos los accesos a la capital, como relatan numerosos afectados.

Testimonios

Desde el este, Carlos tardó dos horas en completar el trayecto entre Rincón de la Victoria y Málaga. "En una ciudad que ya sufre atascos a diario por la falta de ampliación de la ronda, han faltado efectivos para regular el tráfico y avisos previos para evitar desplazamientos innecesarios", lamentaba.

"No ha sido una retención normal, sino un colapso que se podría haber mitigado mejor en un entorno de teletrabajo y nuevas tecnologías", añadía.

En la zona norte de la capital, Ramón, profesor de Secundaria vecino de Nueva Virreina, salió de casa a las 7.25 horas —con margen para cubrir su recorrido habitual de 25 minutos— pensando que el camión accidentado la noche anterior ya había sido retirado.

Sin embargo, quedó atrapado sin posibilidad de tomar rutas alternativas hacia el paseo marítimo. Tenía clase a las ocho y un examen programado que finalmente tuvo que aplazar.

Su experiencia le lleva a señalar otro de los puntos negros crónicos de la ciudad, el entorno del falso túnel de Carlos Haya y Valle-Inclán: "En cuanto caen cuatro gotas o hay un frenazo de más, todo se bloquea".

La situación tampoco fue mejor hacia la Costa del Sol. Ignacio empleó una hora en llegar a Torremolinos frente a los 25 minutos habituales. "La glorieta de Manuel Azaña era una ratonera", resumía, cuestionando la fragilidad de las conexiones metropolitanas: "Así es imposible creer en el concepto de la gran Málaga; se convierte en ficción en cuanto ocurre el más mínimo incidente", afirmaba.

Algo similar vivió una madre desde el Puerto de la Torre, que tardó hora y media en llevar a sus hijos al colegio al encontrarse la hiperronda saturada por cientos de conductores que buscaban vías de escape.

Desde el Valle del Guadalhorce, Sofía, vecina de Alhaurín el Grande y trabajadora en un instituto de la zona de La Rosaleda, tardó dos horas en llegar ayer a su puesto de trabajo.

Según relata, desconocía inicialmente lo ocurrido hasta que sus propios compañeros le explicaron el motivo del bloqueo: "Ya había mucho tráfico en la autovía a la salida de Cártama y, al problema en la autovía, se unió después el de Valle-Inclán. Horrible", resume.

Sin protocolo

Lo ocurrido ayer reproduce un escenario similar al de finales de octubre de 2025, cuando la avería de otro camión en la ronda este dejó un carril cortado y provocó retenciones de hasta 13 kilómetros.

A raíz de aquel episodio, el Partido Popular preguntó formalmente al Gobierno por los procedimientos de actuación ante siniestros o averías de vehículos pesados en autovías.

En su respuesta oficial, fechada a finales del pasado año, el Ejecutivo reconoció expresamente que "no existe ni ha existido con anterioridad ningún protocolo específico para la retirada de vehículos pesados".

El Ejecutivo explicó que, cuando no es posible apartar el vehículo por sus características o por el estado en que queda tras el accidente, la retirada se gestiona a través del seguro obligatorio. Los tiempos de respuesta, precisó, dependen de la disponibilidad del servicio de auxilio, del tipo de vehículo y de su estado.

El PP exige explicaciones

Tras el colapso de la jornada de ayer, el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, cargó contra la gestión del Gobierno central.

"Una provincia como Málaga no puede permitirse otro colapso masivo como el de hoy ante la falta de respuesta del Ejecutivo. No tiene protocolo alguno ante accidentes de vehículos pesados como el de anoche y las consecuencias las seguimos pagando los malagueños", denunció.

En la misma línea, el PP anunció una nueva batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones por la gestión de la retirada de camiones siniestrados en las carreteras malagueñas, un debate que vuelve a cobrar fuerza cada vez que un incidente en la ronda deja atrapada a la ciudad.