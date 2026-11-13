La Guardia Civil desarticula desde Málaga una red de estafas bancarias que defraudó más de 140.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga una organización criminal acusada de defraudar más de 140.000 euros a víctimas de toda España mediante falsas llamadas bancarias. La operación 'Inifa' se ha saldado con dos personas detenidas y nueve investigadas en las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Ciudad Real. Los estafadores suplantaban a entidades financieras advirtiendo de falsos cargos para lograr que las víctimas autorizaran transferencias o facilitaran sus claves de banca electrónica. El dinero estafado se blanqueaba a través de testaferros, transferencias a múltiples cuentas, compra de bienes de lujo e inversión en criptomonedas.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias telefónicas que había conseguido defraudar más de 140.000 euros a víctimas de distintos puntos de España.

La investigación, denominada operación Inifa, ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Torrox-Algarrobo (Málaga) y se ha saldado con dos personas detenidas y otras nueve investigadas.

La red utilizaba llamadas telefónicas para hacerse pasar por entidades bancarias y convencer a sus víctimas de que sus cuentas estaban siendo objeto de cargos fraudulentos.

Con el pretexto de proteger su dinero y bloquear supuestas operaciones sospechosas, los integrantes de la organización conseguían que los afectados realizaran transferencias o facilitaran sus credenciales de acceso a la banca electrónica.

Una vez obtenido el dinero, los sospechosos recurrían a un entramado de personas interpuestas y diferentes mecanismos para dificultar el seguimiento de los fondos.

Entre ellos figuraban el uso de cuentas bancarias de terceros, testaferros, operaciones con criptomonedas y la adquisición de productos de lujo para ocultar el origen del dinero.

La investigación ha permitido esclarecer nueve delitos denunciados en diferentes puntos del territorio nacional. Las actuaciones policiales se han extendido a las provincias de Cádiz, Sevilla y Ciudad Real, donde se ha localizado a los otros implicados en la trama.

A los detenidos e investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil.

Una falsa alerta bancaria

El procedimiento utilizado por la organización se apoyaba en la suplantación de entidades financieras.

Los autores contactaban telefónicamente con los clientes y les advertían de supuestos movimientos fraudulentos en sus cuentas, generando una situación de urgencia para que siguieran sus instrucciones.

Bajo esa apariencia de asistencia bancaria, conseguían que las propias víctimas autorizasen transferencias o entregasen información confidencial que posteriormente permitía acceder a sus cuentas.

El dinero obtenido era distribuido a través de distintas cuentas y personas interpuestas antes de transformarse en otros activos o utilizarse para adquirir artículos de elevado valor. Esta operativa pretendía dificultar la identificación del destino final de los fondos y su vinculación con las estafas iniciales.

Los hechos han quedado a disposición de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera y de Torrox.