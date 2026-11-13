Detenido por intentar sacar de la carretera a otro conductor y apuñalarlo con un cuchillo en la A-397

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 41 años ha sido detenido por intentar sacar de la carretera a otro conductor y apuñalarlo en el hombro en la A-397, entre Ronda y San Pedro de Alcántara. El incidente ocurrió el jueves sobre las diez de la noche, culminando a la altura del kilómetro 46 tras varias maniobras peligrosas y amenazas. La Policía Nacional ha descartado la presencia de disparos en el lugar, pese a que la víctima declaró haber escuchado varias detonaciones durante la pelea. Víctima y agresor se conocían con anterioridad y ya habían cruzado denuncias previas por supuestas amenazas.

Una pelea entre dos conductores se ha saldado con un apuñalado en la carretera A-397, la vía que une Ronda con San Pedro de Alcántara, en Marbella.

Los hechos ocurrieron a última hora de este jueves, sobre las diez de la noche. Al parecer, uno de los conductores intentó sacar varias veces de la carretera al otro.

A la altura del kilómetro 46, el otro conductor se habría bajado del coche y se habría dirigido hacia él profiriendo amenazas. Acto seguido, le habría asestado una cuchillada en uno de los hombros.

Aunque la víctima manifestó haber escuchado detonaciones durante la disputa, la realidad es que la Policía Nacional no encontró en la zona ningún impacto de bala.

Tras las pesquisas, los agentes arrestaron a un hombre de 41 años como presunto responsable de los delitos de amenazas graves y lesiones.

Lo peor de todo es que lo ocurrido en la carretera no fue un encontronazo entre desconocidos. El presunto agresor y la víctima se conocían y, según han precisado fuentes policiales, ya se habían cruzado denuncias por supuestas amenazas.