El CEO de LandCo reclama un "mando único" urbanístico: "Tenemos 30 interlocutores en la Administración"

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LO ESENCIAL Las claves LandCo desatasca el proyecto urbanístico de Rojas-Santa Tecla en Málaga tras lograr la inscripción definitiva del proyecto de reparcelación, lo que permitirá construir casi 3.000 viviendas. El CEO de la filial inmobiliaria del Banco Santander reclama un "mando único" en la Administración con poder real para agilizar los trámites e impulsar el mercado de la vivienda. Alberto Quesada propone el uso de inteligencia artificial para reducir a pocos días los plazos de concesión de licencias y proyectos urbanísticos que hoy demoran años. LandCo desarrolla actualmente unas 4.500 viviendas en España a precios asequibles de gama media, situados por debajo de los 250.000 euros por inmueble.

Al frente de LandCo, la plataforma inmobiliaria del Banco Santander, Alberto Quesada gestiona una de las mayores bolsas de suelo del país —14.000 activos en España y Portugal— y unas 4.500 viviendas en promoción.

En esta entrevista confirma un avance decisivo para la capital malagueña: el desbloqueo registral de Rojas-Santa Tecla, un ámbito llamado a aportar casi 3.000 nuevas viviendas tras una inversión de más de 80 millones de euros en urbanización.

Pero el directivo va más allá de lo local y lanza un diagnóstico sin filtros sobre la crisis de la vivienda: denuncia el laberinto de los 30 interlocutores administrativos, advierte de que promover se ha convertido en un negocio "casi de alto riesgo" y reclama un mando único con poder real para desatascar un mercado estrangulado por la burocracia.

-¿Qué es LandCo y a qué se dedica?

-LandCo es una compañía 100 % propiedad del Banco Santander. Se creó en 2019 y empezamos a operar en 2020. El banco nos traspasó todos los suelos que tenía en su balance en España y Portugal: unos 14.000 terrenos de todo tipo —finalistas, rústicos y muchos urbanizables; buenos, malos, regulares, parados, con posibilidades...—.

El objetivo del proyecto es desinvertir esa cartera. El banco no quiere ser una inmobiliaria y tiene que desinvertir, pero es consciente de que se trata de una cartera muy complicada.

Analizamos todos los activos y nos pusimos a vender desde el primer día. Vendemos aproximadamente 1.000 suelos al año; desde luego, somos los que más suelo vendemos en el mercado.

Por otro lado, la segunda vía era desarrollar urbanísticamente aquellos suelos que tenían interés inmobiliario. El banco nos dio tiempo y dinero para llevar los activos que tenían sentido al mejor momento para conseguir una desinversión más interesante. Ese es, fundamentalmente, nuestro core business.

Hace cuatro o cinco años empezamos a detectar que teníamos suelos finalistas en muchas poblaciones —tenemos terrenos en unas 400 localidades de toda España— donde tenía sentido promover, pero no encontrábamos comprador, bien porque no había promotores locales o por falta de financiación.

Convencimos al banco para que nos dejara desarrollar esas promociones. Son proyectos a veces pequeños, en ubicaciones secundarias. Empezamos con prudencia, pero nos ha ido muy bien: ahora mismo estamos desarrollando casi 1.800 viviendas mediante promoción propia en lugares donde no conseguíamos vender el suelo. Es una línea de desinversión muy interesante que, además, nos aporta margen.

El producto de estas promociones es de gama media: estamos por debajo de los 250.000 euros por vivienda, algo difícil de encontrar hoy en día. Esto es posible porque operamos en sitios donde mucha gente no quiere estar, así que prácticamente hacemos vivienda asequible. Y nos funciona muy bien.

Además, hace tres años pusimos en marcha otra línea: crear vehículos de promoción con suelo nuestro en los que entra un inversor externo, aporta el capital, se queda con la mayoría de la sociedad y nosotros gestionamos.

Por esta vía estamos desarrollando ya más de 2.000 viviendas. En total sumamos unas 4.500 viviendas en promoción, mientras mantenemos la línea de gestión urbanística, invirtiendo en reparcelaciones y urbanizaciones hasta el final.

-¿Qué peso tiene Málaga en esta cartera de desarrollos?

-Málaga debe de representar algo menos del 10 % de nuestra cartera. Es una zona importante para nosotros y abarcamos toda la Costa del Sol, aunque en la provincia de Cádiz seguramente estemos por encima porque allí tenemos desarrollos muy relevantes, como en Sotogrande o en Tarifa. En Málaga participamos en un desarrollo clave, Rojas-Santa Tecla, donde hemos logrado avanzar de forma importante, y además tenemos ahora mismo cuatro promociones en marcha.

-Por poner el foco en Rojas-Santa Tecla, una operación que lleva muchos años en trámite y que no acababa de salir del túnel, ¿en qué punto se encuentra exactamente?

-La buena noticia de este año es que, después de casi tres años, por fin hemos conseguido inscribir definitivamente el proyecto de reparcelación.

Ya existen las parcelas resultantes inscritas en el Registro y ahora solo queda empezar la urbanización. Estamos presionando a los propietarios mayoritarios para que inicien el proceso de licitación y podamos comenzar las obras cuanto antes.

-¿Qué porcentaje de suelo tiene LandCo en ese sector?

-Tenemos alrededor de un 15 %.

-¿Se atreve a poner fecha al inicio real de los trabajos?

-No, porque el año pasado me equivoqué: dije que en 2026 iba a empezar la urbanización y no empezamos. Ahora sí que no hay ningún impedimento. La inscripción de la reparcelación era el freno, porque los propietarios quieren tener claras sus parcelas antes de empezar a poner dinero, ya que hablamos de una inversión en urbanización superior a los 80 millones de euros.

Hoy ese obstáculo ya no existe. Nosotros queremos empujar y necesitamos que la familia Rojas también lo haga para tirar hacia adelante. Como le decimos muchas veces al Ayuntamiento, es un proyecto estratégicamente vital para Málaga: son casi 3.000 viviendas que la ciudad necesita porque se ha ido quedando sin suelo. Esto supone un banco de suelo fundamental para los próximos años.

-¿Cuál es su análisis sobre la situación inmobiliaria de Málaga?

-Málaga es el reflejo amplificado de lo que ha pasado en el mercado inmobiliario español en los últimos cinco años. Tras la grave crisis anterior, el mercado empezó a funcionar con mucha fuerza, la economía ha ido mejorando, los tipos de interés se han estabilizado y, sobre todo, ha llegado una demanda exterior muy importante, con la entrada de entre 300.000 y 500.000 personas al año en España.

A esa demanda externa se suma la necesidad de vivienda de la población local. En Málaga todo esto se ha multiplicado porque la ciudad ha hecho una serie de cosas muy bien para convertirse en un polo atractivo tanto para vivir como para atraer empresas.

Sin embargo, por el lado de la oferta ha ocurrido lo contrario. Hace cinco años hacíamos 90.000 viviendas al año en España y seguimos haciendo exactamente las mismas 90.000. Ese es el grave problema del sector: los promotores no somos capaces de producir las casas necesarias para satisfacer la demanda, lo que inevitablemente sigue empujando los precios al alza.

En Málaga ha pasado lo mismo: durante los primeros años tuvo un empuje importante porque había mucho suelo parado que se puso en marcha, pero ese suelo se ha ido agotando y los precios se han disparado porque el desequilibrio entre oferta y demanda es más acusado que en otras zonas de España.

-¿Tiene solución este problema?

-La clave pasa por fomentar la oferta, y así se lo trasladamos a los políticos. Sé que a veces cuesta asumir que hay que ayudar al promotor, pero si no se facilita la promoción, no se van a construir más casas.

Existen problemas estructurales graves. Falta suelo finalista, de lo que es muy responsable la Administración por una normativa farragosa que impide desarrollar suelo con agilidad. Falta financiación para los promotores: los compradores sí tienen financiación, pero nosotros no la tenemos. Y falta mano de obra en la construcción.

A esto se suma que cada vez hay menos promotores. Aunque las viviendas se vendan más caras, el negocio no está resultando más rentable. Los plazos son terribles: sufrimos retrasos administrativos en las licencias de obra, en las licencias de primera ocupación y también problemas por falta de potencia eléctrica. Todo eso convierte la promoción en un negocio casi de alto riesgo para el margen que ofrece.

Nosotros, que vendemos suelo, notamos que hoy es mucho más fácil vender casas que vender suelo. Es anómalo que, con una demanda tan fuerte y subidas de precios de dos dígitos cada año, la oferta lleve cinco años estancada. Hay una oportunidad de mercado enorme, pero el sistema nos impide aprovecharla.

-Si pudiera pedirle algo concreto al próximo presidente del Gobierno, ¿sería apoyo financiero para los promotores?

-No tanto en la parte económica; creo que el Estado no debe intervenir tanto ahí. Lo que necesitamos es una legislación mucho más flexible y ágil. No podemos tener planeamientos urbanísticos que tarden diez años ni proyectos de reparcelación parados un año y medio encima de una mesa, como ocurrió con Rojas-Santa Tecla y tantos otros casos.

Hoy en día son trámites que prácticamente podría revisar la inteligencia artificial o entidades colaboradoras externas, para que el planeamiento sea un procedimiento normal que se apruebe en uno o dos años.

En la promoción ocurre exactamente lo mismo. Gestionamos entre 60 y 70 promociones y la media para obtener una licencia de obra roza el año. Es casi un año entero con el proyecto parado, sin poder empezar a producir, porque un técnico municipal tiene que revisar si cumple la normativa urbanística.

No tiene que opinar si le gusta o no, solo verificar si cumple la norma. Hay herramientas de inteligencia artificial que lo comprueban en minutos y un arquitecto puede hacerlo en 48 horas. No tiene sentido que una licencia no sea automática en 15 días o, como mucho, en un mes, con todas las aprobaciones. Si no resolvemos esto, no seremos capaces de construir más.

-Si todo el mundo coincide en el diagnóstico y las soluciones técnicas existen, ¿por qué no se resuelve en España?

-Creo que es una clara falta de voluntad política. La vivienda es hoy una emergencia nacional, un problema por encima de casi todos los demás, y hace falta determinación para intervenir en los tres niveles de la Administración —estatal, autonómico y municipal— y retirar poder a mucha gente que lo retiene y que no sé para qué lo utiliza, aunque prefiero no pensarlo.

Estamos reclamando un mando único. Actualmente, para desarrollar un suelo tenemos que acudir a tres administraciones con diez direcciones generales cada una: son 30 interlocutores distintos.

Pedimos que exista un mando único —en la comunidad autónoma o en los grandes ayuntamientos— con poder ejecutivo real, que sea quien gestione y resuelva directamente con Carreteras, Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica, y no el promotor.

No sirven meros organismos coordinadores, porque seguiremos igual. Hace falta dar poder a una figura capaz de centralizar toda la tramitación apoyándose en la tecnología y la inteligencia artificial. Está todo inventado, pero aquí no se aplica.