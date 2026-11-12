Málaga no se detiene en la huelga general del 11N: datos de seguimiento y protestas

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LO ESENCIAL Las claves Los datos oficiales del seguimiento de la huelga general del 11N en Málaga fueron mínimos, con una incidencia por debajo del 4% en la sanidad y del 6,2% en el sector educativo. El transporte público, la hostelería y el comercio funcionaron con casi total normalidad, alcanzando el Metro el 100% del servicio y operando la hostelería por encima del 96%. Los sindicatos contrapusieron los datos oficiales cifrando el seguimiento en más del 60% y anunciaron demandas contra la Junta por considerar abusivos los servicios mínimos decretados. Una manifestación multitudinaria centrada en la crisis de la vivienda recorrió el centro de la capital bajo una fuerte lluvia, viéndose obligada a acortar su itinerario.

Málaga no paró este miércoles. O, al menos, no lo hizo de forma significativa si se atiende a los principales indicadores de actividad y seguimiento de la huelga general del 11N.

Los hospitales y centros de salud abrieron con relativa normalidad, los autobuses metropolitanos circularon casi al completo, el Metro prestó el 100% de su servicio durante la mayor parte de la jornada y la actividad comercial y hostelera apenas acusó el impacto del paro.

La fotografía ofrecida por los empresarios, comerciantes, hosteleros y la Junta de Andalucía contrasta frontalmente con la que defiende el ámbito sindical, que sitúa por encima del 60% el seguimiento de la convocatoria en la provincia.

Los datos oficiales dejan poco margen para hablar de una paralización generalizada. En la sanidad malagueña, el seguimiento fue del 3,81% durante la mañana y del 3,14% por la tarde, según el Servicio Andaluz de Salud.

Los colegios e institutos abrieron con normalidad y Málaga registró el mayor seguimiento docente de Andalucía, aunque limitado al 6,2% de la plantilla pública: 1.205 de los 19.443 profesores.

Una imagen de Mercamálaga. EFE

En el Ayuntamiento de Málaga, el paro alcanzó al 5,31% de los trabajadores de la Casona del Parque, sus organismos autónomos y empresas municipales: en total, 428 empleados de una plantilla de 8.048. La incidencia fue todavía menor en las empresas municipales, donde se situó en el 4,56%.

El transporte ofreció otra de las imágenes más concluyentes de la jornada. El Metro terminó funcionando al 100%, después de un arranque con el 94,4% del servicio. Y los autobuses del Consorcio Metropolitano circularon al 98% durante la mañana, mientras que el transporte por carretera de la provincia se situó en el 90%, muy por encima de los servicios mínimos fijados.

Comercios y hostelería

La actividad privada tampoco reflejó una incidencia significativa. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) calificó el seguimiento de “minoritario” en todos los sectores y defendió que el funcionamiento de la economía provincial se mantuvo prácticamente inalterado.

La asociación de hosteleros MAHOS fue incluso más concreta: más del 96% de los trabajadores de los establecimientos consultados mantuvo su actividad habitual. Los comerciantes, por su parte, hablaron de “relativa normalidad”, con numerosos negocios abiertos y diferencias puntuales según la zona.

La CEM apoyó su valoración en los datos de consumo eléctrico, que reflejaban una caída del 6,5% respecto al miércoles anterior y del 0,9% frente al martes.

La patronal reconoció, no obstante, que estas variaciones no constituyen por sí solas un indicador concluyente del seguimiento de la huelga y que factores como el teletrabajo, el adelanto de tareas logísticas y la previsión de lluvias condicionaron el ritmo diario.

Piquetes de madrugada

Frente a la estampa de tranquilidad en buena parte de la actividad, la madrugada concentró los episodios de mayor tensión en los nudos logísticos.

A las puertas de las cocheras de la EMT y en Mercamálaga, los piquetes informativos trataron de bloquear el paso de vehículos, lo que provocó intervenciones de la Policía Nacional con cargas que dejaron denuncias públicas de agresiones por parte de representantes políticos, como el concejal de Podemos Nico Sguiglia o el parlamentario de Por Andalucía Ernesto Alba.

En el balance posterior, Fernando Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga, situó el seguimiento provincial en más del 60% y señaló a la educación, la hostelería y firmas como Amazon entre los focos más movilizados.

El dirigente denunció que en los barrios obreros la huelga se hizo notar con claridad y arremetió con dureza contra los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía, a los que calificó de "abusivos y diseñados para impedir el derecho al paro".

El sindicato anunció una demanda ante los juzgados de lo Social centrada en el sector de la ayuda a domicilio, donde se fijaron servicios mínimos del 100%.

La vivienda, bajo el temporal

La limitada repercusión en los centros de producción no impidió que la protesta encontrara su mayor eco en las calles de la capital. Según CCOO, fueron unas 50.000 personas las que participaron en la marcha. Una cifra que fue drásticamente rebajada a 12.000 personas por parte de la Subdelegación del Gobierno.

La crisis habitacional, convertida en la principal urgencia social de la capital, funcionó como el auténtico catalizador de la manifestación vespertina, dominada por consignas como "Basta ya, ni un desahucio más" y "Nosotras nos mojamos por la vivienda".

La marcha partió desde las inmediaciones de la plaza General Torrijos y recorrió el Paseo del Parque hasta la Alameda Principal bajo una tromba de agua constante.

Ante la fuerza de las precipitaciones, la organización decidió recortar el recorrido previsto: en lugar de llegar a la sede provincial del PP o a los Jardines de Picasso, la cabecera se disolvió junto a El Corte Inglés tras la lectura precipitada del manifiesto unitario: "Esto es una huelga contra todos los gobiernos. Hoy paramos Málaga, Andalucía y toda España".