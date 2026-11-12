estado en el que ha quedado el taxi implicado en el accidente del falso túnel de Carlos Haya de Málaga. Encierro Bomberos Málaga

Málaga colapsa por un camión que lleva más de 12 horas sin ser retirado de su principal acceso: atasco kilométrico

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LO ESENCIAL Las claves Un camión tráiler volcado en el falso túnel de Carlos Haya ha provocado más de 12 kilómetros de retenciones en Málaga tras tardar más de 12 horas en ser retirado. El colapso ha afectado gravemente a los accesos, salidas y vías interiores de la ciudad, generando un caos de tráfico en plena hora punta. El Partido Popular ha anunciado que exigirá explicaciones al Gobierno central por la falta de previsión y medios para agilizar la retirada de vehículos pesados. Los populares reclaman al Ministerio de Transportes un protocolo específico de intervención rápida con grúas de gran tonelaje para evitar que se repitan estos colapsos.

Más de 12 horas después de que un camión tráiler volcase sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya, el vehículo siniestrado seguía obstaculizando a primera hora de este jueves una de las principales arterias de circulación de Málaga capital.

¿El resultado? Un atasco que ha llegado a acumular más de 12 kilómetros de extensión y un colapso general en los accesos y salidas de la ciudad. El impacto del caos se deja sentir no sólo en la autovía, sino en algunas vías interiores como Valle Inclán.

Esta es la imagen con la que ha despertado la capital de la Costa del Sol y a la que se han enfrentado cientos de conductores, atrapados.

Lo ocurrido con la retirada del camión no es un episodio aislado. Ya en otros accidentes parecidos han tenido que transcurrir horas antes de que sea retirado de la vía, generando importantes problemas a la circulación.

Este hecho ha sido aprovechado por el Partido Popular para insistir en el asunto y volver a preguntar al Gobierno por las razones de que el camión no haya sido retirado.

Así lo ha apuntado este jueves la alcaldesa de Torremolinos y candidata del PP al Senado, Margarita del Cid, quien ha informado de que su partido va a exigir explicaciones al Gobierno de España y a reclamar un dispositivo específico para agilizar la retirada de vehículos pesados accidentados en las principales carreteras de la provincia.

Del Cid ha denunciado que el episodio vuelve a poner de manifiesto las dificultades para intervenir con rapidez cuando un camión queda inmovilizado en una autovía malagueña.

La regidora ha trasladado sus deseos de pronta recuperación al conductor del taxi afectado y ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencia, insistiendo en que la atención a las víctimas y la seguridad de los equipos de intervención deben ser prioritarias.

"Los malagueños vuelven a sufrir las consecuencias de la falta de previsión y de medios del Gobierno de Sánchez", ha lamentado en un comunicado, en el que sostiene que estas situaciones se repiten cada vez que un vehículo pesado sufre una avería o un accidente en las carreteras de la provincia.

La dirigente popular ha recordado que su partido ya llevó esta problemática al Congreso de los Diputados en noviembre de 2025, cuando preguntó al Ejecutivo por la inexistencia de un servicio específico de grúas para vehículos pesados en las principales autovías malagueñas.

Según ha explicado, la respuesta del Gobierno, conocida en enero, reconocía que no existía un protocolo específico para estas actuaciones en la A-7 y que la retirada dependía de los servicios de asistencia contratados por los vehículos y de la disponibilidad de medios.

Más de 22 horas

El PP sostiene que el problema no es puntual. Del Cid ha recordado que el Ejecutivo reconoció más de 22 horas acumuladas de incidencias de tráfico en cinco episodios registrados durante octubre y noviembre de 2025, algunos de los cuales llegaron a prolongarse hasta diez horas.

A estos antecedentes se suma la avería de un camión el pasado 16 de enero en la A-7, a la altura de Torremolinos, que provocó retenciones de hasta 13 kilómetros.

"No son hechos aislados", ha advertido la candidata, que considera que estas situaciones perjudican a trabajadores, transportistas y familias, además de afectar a la movilidad y a la actividad económica de la provincia.

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explicaciones sobre el último episodio y la puesta en marcha de un protocolo de intervención rápida que incluya medios de gran tonelaje disponibles y mecanismos de coordinación para agilizar las operaciones.

"Málaga no puede seguir dependiendo de la improvisación cada vez que un camión queda inmovilizado en una autovía", ha concluido Del Cid, que reclama al Gobierno "previsión, medios y soluciones" para minimizar las consecuencias de este tipo de accidentes.