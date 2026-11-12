Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Gran subasta de suelo de la Junta en Málaga: vende por casi 2 millones su parte de un solar para 75 viviendas

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía subasta el 38,6% de una parcela en el sector Universidad de Málaga por un precio mínimo de casi 2 millones de euros. El terreno en subasta cuenta con capacidad proporcional para 29 viviendas de las 75 totales de la parcela, de titularidad compartida. Las obras de urbanización de la zona están ejecutadas al 89,43% y AVRA asumirá 97.010 euros de los costes pendientes. La convocatoria incluye tres inmuebles en el Centro Histórico por 482.739 euros destinados a la promoción de hasta nueve viviendas protegidas.

La Junta de Andalucía quiere hacer caja con la venta de su participación en una parcela residencial del sector Universidad de Málaga y con capacidad para albergar hasta 75 viviendas.

Con este objetivo, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha puesto en marcha la enajenación con un precio mínimo de 1.986.261,87 euros. El valor corresponde al 38,6% del suelo que posee.

La operación forma parte de una nueva convocatoria de enajenación de bienes inmuebles publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El terreno se encuentra en la parcela R21 del sector SUP-T.8 Universidad y cuenta con una superficie total de 2.500 metros cuadrados y una edificabilidad de 7.500 metros cuadrados.

La participación que sale a la venta corresponde a 965 metros cuadrados de suelo y 2.895 metros cuadrados de edificabilidad, con una capacidad proporcional de 29 viviendas.

Vista de los terrenos donde se localiza la parcela a vender por la Junta. EEM

La parcela es de titularidad compartida: además de AVRA, que posee el 38,6%, figuran como propietarios Brosh Desarrollos Inmobiliarios SL, con un 34,2%, y el Ayuntamiento, con el 27,2%. La operación se limita a la participación de la agencia autonómica, por lo que no supone la venta de la totalidad de la parcela ni garantiza por sí sola la promoción de las 75 viviendas.

Urbanización

Uno de los aspectos relevantes de la operación es la situación de las obras de urbanización del sector.

Según la documentación incorporada a la convocatoria, los trabajos habían alcanzado un grado de ejecución del 89,43%, con la finalización prevista para la segunda semana de noviembre de 2026.

La formalización de la compraventa en escritura pública está prevista, con carácter general, una vez terminadas las obras de urbanización interior y emitido el certificado final correspondiente.

AVRA asumirá los costes pendientes de urbanización interior contemplados en el presupuesto aprobado por la Junta de Compensación, por un importe de 97.010,91 euros. Los posibles incrementos de costes y otros gastos, como las cargas externas, impuestos o tasas, corresponderán al adjudicatario.

La venta se realiza, además, sobre una parcela en proindiviso. La convocatoria recoge el derecho de adquisición preferente entre copropietarios, de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación y la legislación aplicable.

Tres inmuebles del Centro

La convocatoria de la Junta incluye también tres propiedades en el Centro Histórico de Málaga cuya venta está vinculada a la promoción de vivienda protegida. En conjunto, los activos tienen un precio mínimo de salida de 482.739,12 euros y una capacidad orientativa para nueve viviendas.

El inmueble de la calle Gaona número 6 sale a la venta por un mínimo de 241.025,42 euros y tiene capacidad indicativa para dos viviendas. Se trata de un edificio con grado II de protección arquitectónica.

En la calle Ermitaño número 9, AVRA ofrece una parcela con un precio mínimo de 72.179,84 euros y capacidad para cuatro viviendas.

El tercer activo es un edificio en el pasaje Meléndez número 4, con protección ambiental en el entorno del Bien de Interés Cultural de Casa Cuna. Su precio mínimo es de 169.533,86 euros y el número orientativo de viviendas es de tres.

En este último inmueble, la agencia advierte de que la primera planta está ocupada en precario. AVRA presentó una demanda el 11 de junio de 2026, que, según el anuncio, estaba pendiente de admisión a trámite.

La convocatoria establece que tendrán prioridad las ofertas vinculadas a la promoción de vivienda protegida de régimen general.

Solo si no se reciben propuestas de ese tipo podrán considerarse las relacionadas con viviendas protegidas a precio limitado. El número de viviendas es orientativo y deberá ajustarse a las disposiciones urbanísticas del PEPRI Centro.