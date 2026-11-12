Detenido el conductor del tráiler que aplastó un taxi en el falso túnel de Carlos Haya este miércoles

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LO ESENCIAL Las claves Detenido el camionero que volcó sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave. El taxista, de unos 50 años, permanece ingresado en estado estable en la UCI del Hospital Regional tras ser liberado por los bomberos. La Guardia Civil de Tráfico investiga la velocidad del camión y si el agua sobre el asfalto por las lluvias favoreció el vuelco. El corte de la MA-20 ha generado graves problemas de tráfico, con retenciones de hasta 12 kilómetros en la A-7.

El conductor del tráiler que volcó la noche de este miércoles sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave. El taxista sigue ingresado en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Según las primeras pesquisas, el camionero habría perdido el control del vehículo pesado antes de volcar. Los investigadores de la Guardia Civil de Tráfico intentan aclarar sobre todo a qué velocidad circulaba y si era la adecuada para la carga que transportaba y para el estado de la vía.

Esa noche la calzada estaba mojada por las fuertes lluvias caídas en la provincia a lo largo del miércoles. Desde las primeras horas tras el accidente, el agua sobre el asfalto se ha barajado como uno de los factores que habrían favorecido el vuelco.

El siniestro ocurrió sobre las 20.10 horas en el túnel de Ortega Prados, el nombre oficial del falso túnel de Carlos Haya. El tráiler circulaba por la MA-20 en sentido Cádiz y cayó sobre un taxi que acababa de incorporarse a la vía desde la avenida de Valle-Inclán.

El taxista, un hombre de unos 50 años, quedó atrapado en el coche. Los bomberos de Málaga tardaron varias horas en excarcelarlo, y él se mantuvo consciente todo ese tiempo. El 061 lo trasladó al Regional, donde permanece en la UCI con un estado estable. El conductor del camión salió prácticamente ileso.

Las consecuencias del accidente se han notado también en el tráfico. La MA-20 ha seguido cortada este jueves, y el desvío obligatorio por la hiperronda ha provocado durante la mañana colas de hasta 12 kilómetros en la A-7 desde La Cala del Moral, además de retenciones en la A-357 y en la N-340.