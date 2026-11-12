Así se dejó sentir la huelga general (y el aviso por fuertes lluvias) en el tráfico de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Los accesos principales a la capital malagueña registraron un descenso medio del 26,5% en la intensidad del tráfico con respecto a la semana anterior. La caída de la circulación fue especialmente acusada durante la tarde, alcanzando su pico máximo a las 19:00 horas con una reducción del 44,2%. El acceso por el Alto de las Pedrizas (A-45) fue el punto que sufrió el mayor descenso de tráfico, registrando un 30,6% menos de vehículos. La bajada en la movilidad coincidió tanto con la jornada de huelga general como con la activación de avisos naranja por fuertes lluvias y viento en la provincia.

La huelga general del pasado miércoles 11 de noviembre también se dejó notar en las carreteras de Málaga.

Así al menos lo hace ver la Subdelegación del Gobierno, que ha remitido una nota informativa en la que, citando los datos de los aforos de la Dirección General de Tráfico (DGT), destaca que los principales accesos a la capital de la Costa del Sol registraron un descenso del 26,5% de la intensidad respecto a la misma jornada de la semana anterior.

En el mismo documento, se añade que esta reducción fue especialmente acusada durante la tarde, cuando la circulación llegó a caer más de un 44% en algunas franjas horarias.

La imagen de la movilidad durante el 11N dibuja así una jornada con menos desplazamientos por carretera de lo habitual. Aunque la reducción se extendió a lo largo de prácticamente todo el día, el impacto fue desigual según la hora y el punto de acceso a la ciudad.

Lo que no se menciona en la nota es que, además de por la huelga general, la jornada de este miércoles estuvo marcada por la activación de avisos naranja por fuertes lluvias y viento en la mayor parte de la provincia, incluyendo la comarca del Sol y Guadalhorce.

Atendiendo a los datos de la DGT, el mayor descenso se produjo a las 19.00 horas. En esa franja, el tráfico cayó un 44,2% respecto al miércoles 4 de noviembre.

La reducción se mantuvo por encima del 40% durante buena parte de la noche: a las 20.00 horas fue del 41,3%; a las 21.00 horas, del 41,6%; y a las 23.00 horas alcanzó el 43,2%.

También durante la mañana, coincidiendo con los desplazamientos habituales al trabajo, se registró una reducción significativa de la circulación. Entre las 7.00 y las 9.00 horas, la caída media fue del 24,1%. Por horas, el descenso se situó en el 20,2% a las siete de la mañana, subió al 25,5% a las ocho y alcanzó el 26,8% a las nueve.

El acceso con mayor descenso

La reducción del tráfico se dejó sentir en los tres puntos de control analizados por la DGT en los principales accesos a Málaga. El mayor descenso porcentual se registró en el Alto de las Pedrizas, en la A-45, donde la circulación disminuyó un 30,6% respecto al miércoles anterior.

En el acceso de Rincón de la Victoria, en la A-7, el tráfico bajó un 26,6%, mientras que en Torremolinos, también en la autovía del Mediterráneo, el descenso fue del 24,9%.

Las diferencias entre ambas jornadas fueron mucho menos acusadas durante la madrugada. A las dos de la mañana se registró la menor caída, con apenas un 1% menos de circulación. De hecho, la medianoche fue la única franja horaria en la que aumentó el tráfico, con un incremento del 5,1%.