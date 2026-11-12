Transeuntes se protegen de la lluvia en Málaga. Alex Zea / Europapress

La borrasca Charles deja casi 60 litros en Málaga en apenas unas horas: estos son los municipios más afectados

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LO ESENCIAL Las claves La borrasca Charles ha dejado casi 60 litros por metro cuadrado en puntos como Benahavís y la Serranía de Ronda durante las últimas horas del miércoles. Casarabonela, con casi 40 litros, ha sido el municipio más lluvioso fuera del litoral, mientras que en Málaga capital los acumulados han sido más discretos. Emergencias 112 ha gestionado nueve incidencias en la provincia debido a anegaciones de viviendas, carreteras y desprendimiento de cornisas. Tras finalizar los avisos por lluvias, la alerta se traslada al litoral malagueño por fenómenos costeros, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h y olas de 2 a 3 metros.

La borrasca Charles iba a pasar solo un día por Málaga y ha dejado su huella en toda la provincia a lo largo de la jornada. Algunos puntos registraron cerca de 60 litros por metro cuadrado durante las últimas horas de la tarde del miércoles.

La Costa del Sol occidental y la Serranía de Ronda son los que registraron los mayores acumulados, mientras que en la capital han sido mucho más moderados.

Las mayores precipitaciones se han contabilizado en la estación de Guadalmina en Benahavís con 58,1 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. En ese mismo punto se recogieron 15 litros en una sola hora, según los datos registrados por la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

Muy cerca se sitúa la estación del río Guadiaro en Tr. Majaceite, en Cortes de la Frontera, con 57 litros, y la del Guadalmansa, entre Estepona y Benahavís, con 52,9 litros.

También en Marbella, la depuradora del municipio acumuló 39,1 litros.

Fuera de la franja litoral, Casarabonela ha sido el municipio más lluvioso, con 39,6 litros por metro cuadrado, seguido de Coín, con 32,3.

En la Serranía, Ronda recogió 24,6 litros, y Cañete la Real, 15,2.

En la comarca de la Axarquía, las cifras han sido parecidas entre sí: Alfarnatejo ha registrado 21,6 litros y Alcaucín, 21,1.

En los Montes de Málaga, la estación de Santón Pitar sumó 20,8 litros. Al norte de la provincia, la Laguna de Fuente de Piedra recibió 13,9 litros.

En cambio, el panorama ha sido totalmente diferente en la capital y sus alrededores, ya que las precipitaciones han sido más discretas.

La estación del embalse del Limonero registró 15 litros por metro cuadrado y la depuradora del Atabal, 15,2. El paseo de la Farola acumuló la cifra más baja de la serie, con 11 litros.

Incidencias en Málaga

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del 112, ha gestionado nueve incidencias por el temporal este miércoles, coincidiendo con la entrada de la borrasca Charles.

La mayoría de los avisos de la jornada corresponden a caídas de elementos y derrumbamientos e incidencias de tráfico. En Málaga en concreto ha sido por anegaciones en viviendas y carreteras y desprendimientos de cornisas.

Avisos para la próxima jornada

Los avisos por lluvias han llegado a su fin, de momento, pero este jueves se han vuelto a activar por fenómenos costeros.

Así, el litoral de la Costa del Sol y hasta el Guadalhorce, se activó a las 22.00 horas y estuvo activo hasta las 04.00 horas por vientos del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

En la Axarquía el aviso ha sido de 00.00 a 06.00 horas por vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.