Así se está viviendo la huelga general en Málaga: cargas policiales en Mercamálaga y en las cocheras de la EMT

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LO ESENCIAL Las claves La jornada de huelga general por la vivienda y salarios dignos en Málaga ha comenzado con despliegues de piquetes informativos en el centro, Mercamálaga y las cocheras de la EMT. Se han registrado cargas policiales contra los piquetes en las cocheras de la EMT, Mercamálaga y en las inmediaciones del Metro para permitir la salida de autobuses y el tráfico. Entre los heridos por las actuaciones policiales se encuentra Nico Sguiglia, concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga. CCOO ha denunciado la imposición de servicios mínimos 'abusivos' de hasta el 100% en la ayuda a domicilio y del 60% en la EMT, anunciando que llevará la resolución a los tribunales.

Este 11 de noviembre se celebra en España una huelga general "por mejores salarios, por una vivienda digna, contra el desmantelamiento de los servicios públicos y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo", según los diferentes sindicatos.

La provincia de Málaga está viviéndola desde las 00.00 horas, cuando piquetes informativos se han desplegado en el Centro de Málaga para, dicen, "defender los derechos" de los trabajadores de locales de ocio nocturno.

El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, llamaba de madrugada a la clase trabajadora a secundar la huelga general. “Le pedimos que apoye esta huelga general”, dijo. También pidió a los políticos que “escuchen a la gente” y que tomen “medidas políticas para favorecer los derechos sociales, los derechos civiles y los derechos laborales del conjunto de la sociedad malagueña”.

Una imagen del comienzo de la huelga. CCOO

Según Cubillo, Málaga lidera los peores indicadores del país en vivienda. La ha descrito como “la primera de toda España con mayor esfuerzo de renta para poder vivir” y como el lugar donde “las viviendas están secuestradas para el beneficio empresarial en alojamientos turísticos”.

Tras recorrer las principales calles del Centro de Málaga durante la madrugada, los piquetes informativos se repartieron por Mercamálaga y las oficinas principales de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT Málaga), en Camino San Rafael.

#11N HUELGA GENERAL Cargas policiales contra los piquetes informativos de Mercamálaga y cocheras de la EMT El derecho a huelga y a informar a otros trabajadores y trabajadoras sobre ese derecho no se puede reprimir #Málaga por el derecho a la vivienda y a salarios dignos https://t.co/S6OpxsRvr1 — Podemos Málaga (@podemosmalaga) November 11, 2026

El objetivo de los piquetes en las cocheras de la EMT no fue otro que tratar de evitar que no pudieran circular por la ciudad ofreciendo los diferentes servicios de línea y hacer más complicado que los posibles trabajadores que quisieran acudir hoy a trabajar usando el transporte público llegaran a sus puestos de trabajo, dando más fuerza a la convocatoria de huelga.

En este sentido, tal y como recoge un vídeo compartido por Podemos Málaga, se produjeron cargas policiales contra este piquete, a empujones y llegando a usar las porras, para esquinarlos y poder conseguir que salga el primero de los autobuses del día sin ningún problema. Durante los hechos, el piquete coreaba: “Huelga, huelga, huelga, huelga general” y “¡Vergüenza!”.

El grupo estuvo encabezado por el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, que ha publicado en las redes sociales de su partido que tras las 'cargas' tiene una herida en el dedo meñique y moretones en la zona lumbar.

Las injustificadas y desproporcionadas cargas policiales en los piquetes informativos y pacíficos de la #HuelgaGeneral de #Málaga han herido a decenas de personas. Entre ellas nuestro portavoz y concejal en el Ayuntamiento, @NicoSguiglia (fotos). #HuelgaGeneralPorLaVivienda https://t.co/4urOQXgFkZ — Podemos Málaga (@podemosmalaga) November 11, 2026

Otro de los puntos clásicos de las huelgas generales en Málaga también ha estado muy activo esta madrugada: Mercamálaga. Los piquetes se arremolinaron entre los camiones para evitar su entrada a por mercancías, llegándose a producir también cargas policiales. Hubo presencia de CCOO, UGT, CGT y colectivos en defensa de la vivienda.

Balance de las primeras horas

Una imagen de Mercamálaga. EFE

CCOO ha hecho balance de las primeras horas de la huelga general en Málaga. El sindicato habla de una jornada pacífica y sin incidencias, pero denuncia que los servicios mínimos impuestos son "abusivos" y que impiden ejercer el derecho a huelga. Fernando Cubillo ha acusado a “la Junta de Andalucía, el Partido Popular y los ayuntamientos” de imponer “servicios máximos impidiendo el libre ejercicio de huelga”. Por eso el sindicato ha anunciado que irá a los tribunales.

Además de Mercamálaga y la estación de autobuses, Cuberos ha relatado que han pasado por el Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de Málaga, el Parque Tecnológico y el Metro de Málaga para explicar los motivos del paro e invitar a la plantilla a sumarse.

En la parada de metro de Princesa-Huelin se han producido momentos de tensión a la llegada del piquete, ya que un amplio número de personas han intentado cortar el tráfico de la avenida Juan XXIII, lo que ha llevado a la Policía Nacional a actuar.

Una imagen del momento en el que han querido cortar la carretera. EFE

Las mayores críticas del sindicato apuntan a las resoluciones que la Administración publicó a última hora para fijar los servicios mínimos en los servicios públicos. Según Cubillo, en la EMT “se le restringe el derecho a la huelga al 60% de la plantilla de los autobuses”. Lo mismo ha denunciado en “la empresa del metro y otros sectores donde los servicios mínimos son totalmente abusivos”.

El sindicato también ha puesto el foco en el sector de la dependencia. Cubillo ha denunciado que “se ha decretado el 100% de servicios mínimos para todo el personal de ayuda a domicilio”. A eso se suma que el tiempo de asistencia baja de 60 a 40 minutos, algo que, según el dirigente sindical, “hace prácticamente inviable el ejercicio del derecho de huelga”.