Huelga general en Málaga, en directo: última hora de los piquetes y manifestaciones
Durante las primeras horas de este 11N los piquetes informativos se han centrado en el transporte público, para tratar de que menos trabajadores puedan llegar a sus puestos.
Más información: Málaga, llamada a la Huelga General este 11N: estos son los servicios mínimos y el recorrido de la manifestación
Este 11 de noviembre se celebra en España una huelga general "por mejores salarios, por una vivienda digna, contra el desmantelamiento de los servicios públicos y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo", según los diferentes sindicatos.
La provincia de Málaga está viviéndola desde las 00.00 horas, cuando piquetes informativos se han desplegado en el Centro de Málaga para, dicen, "defender los derechos" de los trabajadores de locales de ocio nocturno.
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Piquete informativo en La Luz
En el barrio de La Luz los vecinos han podido dormir poco hoy con la presencia de un helicóptero de la Policía Nacional, presente en la zona desde las ocho de la mañana monitorizando cada movimiento de los piquetes informativos en la zona oeste. Uno de ellos se ha ubicado en la calle Fortuna durante un buen rato, a eso de las nueve de la mañana. ¿El motivo? intentar cerrar una farmacia que, según los convocantes, pertenecería a los mismos propietarios que el edificio del número 15 de la avenida de Europa, cuyos inquilinos serán desahuciados conforme vayan caducando sus contratos. Contamos en su día la historia aquí.
Tras conseguir su objetivo, los manifestantes, en gran parte jóvenes estudiantes, se han trasladado hacia la avenida de Europa, de forma totalmente pacífica, repartiendo folletos informativos a los comercios abiertos. Van por la acera y sin provocar cortes de tráfico, rodeados de un gran despliegue policial que lo sigue por carretera y a pie.
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Un diputado andaluz denuncia una "agresión policial"
El diputado de Por Andalucía Ernesto Alba ha denunciado que ha sufrido, "junto con otros compañeros", una "agresión policial" en un piquete informativo en Mercamálaga con motivo de la huelga general del 11N convocada por los sindicatos para reclamar salarios dignos, acceso a la vivienda y servicios públicos.
En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, aparece mostrando un parte médico. En el mismo, critica que la derecha lleve días cuestionando el derecho a la huelga, "y parece que la Policía, también".
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Inmobiliarias cerradas
En previsión de posibles incidentes con los piquetes informativos, son muchas las inmobiliarias de la capital que han optado por permanecer cerradas este miércoles.
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Los empresarios destacan la normalidad con la que se desarrolla la jornada
La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) destaca la normalidad con la que se está desarrollando la jornada de huelga general después de los piquetes informativos desarrollados durante la pasada madrugada en el Centro de Málaga y más allá de algunos momentos puntuales de tensión registrados a primera hora de la mañana en las instalaciones de la EMT, Mercamálaga y Metro de Málaga, así como determinados intentos de corte de tráfico.
Según la organización, salvo esas salvedades, no se han registrado incidentes reseñables. La CEM ha destacado y agradecido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya intervención está contribuyendo a garantizar la normalidad, preservar la convivencia y facilitar el ejercicio de los derechos de todos durante esta jornada.
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El PSOE llama a secundar la huelga
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, y la responsable de Vivienda en el PSOE, la viceportavoz socialista Carmen Martín, han mostrado su apoyo a la huelga general convocada, una movilización que sitúa en el centro del debate una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, "la imposibilidad de acceder a una vivienda a precios asequibles”.
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Incidentes junto a la parada del Metro de Princesa
En la parada de metro de Princesa-Huelin se han producido momentos de tensión a la llegada del piquete, ya que un amplio número de personas han intentado cortar el tráfico de la avenida Juan XXIII, lo que ha llevado a la Policía Nacional a actuar.
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Balance de las primeras horas
CCOO ha hecho balance de las primeras horas de la huelga general en Málaga. El sindicato habla de una jornada pacífica y sin incidencias, pero denuncia que los servicios mínimos impuestos son "abusivos" y que impiden ejercer el derecho a huelga.
Fernando Cubillo ha acusado a “la Junta de Andalucía, el Partido Popular y los ayuntamientos” de imponer “servicios máximos impidiendo el libre ejercicio de huelga”. Por eso el sindicato ha anunciado que irá a los tribunales.
Además de Mercamálaga y la estación de autobuses, ha relatado que han pasado por el Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de Málaga, el Parque Tecnológico y el Metro de Málaga para explicar los motivos del paro e invitar a la plantilla a sumarse.
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Tensión en Mercamálaga
Otro de los puntos clásicos de las huelgas generales en Málaga también ha estado muy activo esta madrugada: Mercamálaga. Los piquetes se arremolinaron entre los camiones para evitar su entrada a por mercancías, llegándose a producir también cargas policiales. Hubo presencia de CCOO, UGT, CGT y colectivos en defensa de la vivienda.
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Cargas policiales a las puertas de la EMT de Málaga
#11N HUELGA GENERAL Cargas policiales contra los piquetes informativos de Mercamálaga y cocheras de la EMT El derecho a huelga y a informar a otros trabajadores y trabajadoras sobre ese derecho no se puede reprimir #Málaga por el derecho a la vivienda y a salarios dignos https://t.co/S6OpxsRvr1— Podemos Málaga (@podemosmalaga) November 11, 2026
Los piquetes se han hecho notar en las cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes. El objetivo era impedir la salida de los autobuses que iniciaban la jornada, conforme a los servicios mínimos fijados.
Un vídeo compartido por Podemos Málaga permite comprobar los momentos de tensión que se han vivido, con cargas policiales. Los agentes han llegado a usar las porras para permitir la marcha normal de los vehículos. El piquete coreaba: “Huelga, huelga, huelga, huelga general” y “¡Vergüenza!”.
El grupo estuvo encabezado por el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, que ha publicado en las redes sociales de su partido que tras las 'cargas' tiene una herida en el dedo meñique y moretones en la zona lumbar.
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Traslado a Mercamálaga
Tras recorrer las principales calles del Centro de Málaga durante la madrugada, los piquetes informativos se repartieron por Mercamálaga y las oficinas principales de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT Málaga), en Camino San Rafael.
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Piquetes en el Centro de Málaga
El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, llamaba de madrugada a la clase trabajadora a secundar la huelga general. "Le pedimos que apoye esta huelga general”, dijo. También pidió a los políticos que “escuchen a la gente” y que tomen “medidas políticas para favorecer los derechos sociales, los derechos civiles y los derechos laborales del conjunto de la sociedad malagueña".