Huelga general en Málaga, en directo: última hora de los piquetes y manifestaciones

Una imagen del piquete en La Luz. AR

En el barrio de La Luz los vecinos han podido dormir poco hoy con la presencia de un helicóptero de la Policía Nacional, presente en la zona desde las ocho de la mañana monitorizando cada movimiento de los piquetes informativos en la zona oeste. Uno de ellos se ha ubicado en la calle Fortuna durante un buen rato, a eso de las nueve de la mañana. ¿El motivo? intentar cerrar una farmacia que, según los convocantes, pertenecería a los mismos propietarios que el edificio del número 15 de la avenida de Europa, cuyos inquilinos serán desahuciados conforme vayan caducando sus contratos. Contamos en su día la historia aquí.

Tras conseguir su objetivo, los manifestantes, en gran parte jóvenes estudiantes, se han trasladado hacia la avenida de Europa, de forma totalmente pacífica, repartiendo folletos informativos a los comercios abiertos. Van por la acera y sin provocar cortes de tráfico, rodeados de un gran despliegue policial que lo sigue por carretera y a pie.