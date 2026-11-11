Fiscalía eleva a asesinato con alevosía la acusación contra Sergio Ruiz por la muerte de Dana Leonte y pide 25 años

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía eleva de homicidio a asesinato con alevosía la acusación contra Sergio Ruiz por la muerte de Dana Leonte en 2019 y pide 25 años de cárcel. El Ministerio Público sostiene que el acusado atacó de forma sorpresiva a la víctima en su vivienda con un palo de madera y posteriormente desmembró y ocultó su cuerpo. Se mantiene la petición de dos años adicionales de prisión por un delito contra la integridad moral, además del borrado de conversaciones y el uso del móvil de la víctima para simular una coartada. La Fiscalía solicita la privación definitiva de la patria potestad de la hija menor de la pareja y exige indemnizaciones que suman más de 550.000 euros para la familia de la víctima.

La Fiscalía ha elevado de homicidio a asesinato con alevosía la acusación contra Sergio Ruiz García por la muerte de Dana Leonte, desaparecida en junio de 2019 en Arenas (Málaga), y reclama ahora 25 años de prisión por el delito contra la vida.

El cambio figura en el escrito de conclusiones definitivas firmado por la fiscal decana de Violencia sobre la Mujer de Málaga, Flor de Torres, en el que se mantiene el resto de la acusación.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1 del Código Penal, con aplicación de la alevosía, y de otro delito contra la integridad moral, previsto en el artículo 173.1. Por este segundo delito, la Fiscalía mantiene su petición de dos años de cárcel.

En el relato de hechos que recoge el escrito, la acusación sitúa el episodio mortal el 12 de junio de 2019, en el domicilio familiar de Arenas, en una franja horaria comprendida entre las 19.00 y las 22.35 horas.

Según sostiene, Sergio Ruiz golpeó de forma sorpresiva a Dana Leonte en la cabeza con un palo de madera maciza de unos 90 centímetros de longitud y cuatro centímetros de diámetro.

La Fiscalía fundamenta la alevosía en el carácter inesperado del ataque y en la situación de la víctima, que, según el escrito, se encontraba desprevenida en su propia vivienda y no pudo realizar ninguna acción defensiva.

La acusación sostiene que el golpe la dejó inconsciente o gravemente herida y que el acusado trasladó después su cuerpo.

El documento atribuye al acusado el desmembramiento y ocultación de los restos, así como la limpieza posterior de la vivienda con lejía y aguarrás para evitar la presencia de vestigios.

La Fiscalía incorpora como elementos de su relato los hallazgos de restos óseos de Dana Leonte entre septiembre y noviembre de 2019, las pruebas genéticas y los vestigios localizados en la vivienda y en el vehículo.

El escrito sostiene, asimismo, que Sergio Ruiz habría borrado conversaciones telefónicas y utilizado el móvil de la víctima para simular mensajes y construir una coartada, además de dirigir la investigación hacia otras personas.

Penas e indemnizaciones

Además de los 25 años de prisión por asesinato, la Fiscalía solicita la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y la privación definitiva de la patria potestad sobre la hija menor de Dana Leonte.

Reclama una prohibición de aproximación a la niña —a una distancia inferior a 500 metros— y de comunicación por cualquier medio durante 26 años, así como diez años de libertad vigilada.

Por el delito contra la integridad moral, mantiene la petición de dos años de prisión y cinco años de prohibición de aproximación y comunicación con la menor, sus tutores legales y su actual guardador, en los términos recogidos en el escrito.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama 300.000 euros para la hija de Dana Leonte por los daños morales derivados de la muerte de su madre y otros 100.000 euros para su tío, que ejerce como acogedor de la menor. Solicita también 50.000 euros para la madre de la víctima y la misma cantidad para cada uno de sus restantes hermanos.

La Fiscalía interesa, además, que Sergio Ruiz indemnice a la Junta de Andalucía y a las entidades locales que participaron en la búsqueda del cuerpo por los gastos derivados de los recursos desplegados, en las cantidades que estén acreditadas o puedan acreditarse durante la ejecución de la sentencia.