Cae 'el ladrón del periódico' en las terrazas del Centro de Málaga: tapaba los móviles de turistas para robarlos

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 34 años acusado de robar teléfonos móviles a turistas en terrazas del centro. El ladrón utilizaba un periódico como "muleta" para tapar los teléfonos depositados en las mesas y sustraerlos en un despiste. El detenido fue localizado en la calle Alarcón Luján y cuenta con antecedentes por hechos similares en Cataluña. El juzgado le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de entrada al término municipal de Málaga.

Usaba un periódico para sorprender a sus víctimas en un momento de despiste. Ese era el modus operandi de un hombre de 34 años para robar varios teléfonos móviles a turistas sentados en las terrazas de bares y restaurantes del Centro de Málaga.

La Policía Nacional lo ha detenido por su presunta responsabilidad en una serie de hurtos en la zona, según ha informado este miércoles en un comunicado. Como medida cautelar, el juzgado le ha prohibido la entrada en el término municipal de Málaga.

Agentes de la Comisaría de Distrito Centro han llevado a cabo la investigación. Según sus conclusiones, el sospechoso se acercaba a los clientes de las terrazas con cualquier pretexto y llevaba siempre un periódico en la mano, que dejaba encima del teléfono que la víctima tenía sobre la mesa.

Ese periódico era su “muleta”, como lo llaman los investigadores. Mientras el cliente lo atendía, el móvil quedaba tapado. En cuanto el cliente se distraía un momento, el ladrón se llevaba el periódico con el teléfono debajo.

Vigilancia en las terrazas

Las denuncias de las víctimas dieron a los agentes la primera pista. Analizaron en qué zonas y a qué horas se repetían los robos y organizaron un dispositivo de vigilancia. Pusieron el foco en quienes se acercaban con alguna excusa a los clientes de las terrazas del distrito Centro.

El operativo dio resultado en la calle Alarcón Luján. Los policías lo localizaron allí cuando, presuntamente, ya había elegido a su siguiente víctima en otra terraza y se disponía a actuar de nuevo.

La Policía Nacional lo relaciona además con otros robos parecidos cometidos en Cataluña.

Cuidado con los mapas

La Comisaría Provincial de Málaga ha aprovechado el caso para pedir a los ciudadanos que desconfíen de quienes los abordan en la calle con cualquier excusa. Insiste sobre todo en los casos en que usan mapas o periódicos y se acercan demasiado, una situación que los descuideros pueden aprovechar para quedarse con lo ajeno.

La Policía recomienda tener siempre bien guardados los objetos personales, en especial en lugares con mucha gente, como los centros históricos de las ciudades.