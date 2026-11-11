La borrasca Charles en Málaga, en directo | Última hora, incidencias y avisos activos

La borrasca Charles llega este miércoles, 11 de noviembre, a la provincia de Málaga. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera una tarde adversa en la provincia de Málaga tras la marcha de la borrasca Bruna. La Aemet ha activado avisos por lluvia y viento en todas las comarcas de la provincia.

Desde las 12.00 está activo el aviso naranja por lluvias en la Costa del Sol y el Guadalhorce y en la Serranía de Ronda, donde pueden caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En esas mismas zonas y en la Axarquía, las precipitaciones pueden llegar a los 15 litros en una hora.

A partir de las 15.00 se suma el viento. Las rachas del suroeste pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en Antequera y Ronda, donde el aviso es naranja, y los 80 en la Costa del Sol, el Guadalhorce y la Axarquía, que están en amarillo. La Axarquía tiene además aviso amarillo por lluvias desde esa hora, con hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Todos los avisos estarán activos hasta las 23.59.

En este directo contamos minuto a minuto las incidencias que deje el temporal en Málaga, los cambios en los avisos y las recomendaciones de los servicios de emergencia.