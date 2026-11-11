La borrasca Charles en Málaga, en directo | Última hora, incidencias y avisos activos
En Sol, Ronda y Guadalhorce se ha activado el aviso naranja por lluvias a las 12.00 horas. La Axarquía entrará en aviso amarillo por precipitaciones a las 15.00 horas.
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La borrasca Charles llega este miércoles, 11 de noviembre, a la provincia de Málaga. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera una tarde adversa en la provincia de Málaga tras la marcha de la borrasca Bruna. La Aemet ha activado avisos por lluvia y viento en todas las comarcas de la provincia.
Desde las 12.00 está activo el aviso naranja por lluvias en la Costa del Sol y el Guadalhorce y en la Serranía de Ronda, donde pueden caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En esas mismas zonas y en la Axarquía, las precipitaciones pueden llegar a los 15 litros en una hora.
A partir de las 15.00 se suma el viento. Las rachas del suroeste pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en Antequera y Ronda, donde el aviso es naranja, y los 80 en la Costa del Sol, el Guadalhorce y la Axarquía, que están en amarillo. La Axarquía tiene además aviso amarillo por lluvias desde esa hora, con hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Todos los avisos estarán activos hasta las 23.59.
En este directo contamos minuto a minuto las incidencias que deje el temporal en Málaga, los cambios en los avisos y las recomendaciones de los servicios de emergencia.
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Torremolinos suspende las actividades culturales y deportivas y cierra sus parques
Torremolinos ha activado su Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) desde las 12.00 ante el aviso naranja por lluvias intensas. La Aemet prevé hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en la Costa del Sol y, desde las 15.00, aviso amarillo por viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
El Ayuntamiento ha suspendido las actividades culturales y deportivas y ha cerrado sus parques y jardines, los parques caninos, los centros de mayores, las bibliotecas y las salas de estudio. Bomberos, Policía Local, Protección Civil y los servicios municipales forman parte del dispositivo para atender incidencias.
El Consistorio pide evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ni aparcar en cauces y arroyos, alejarse de playas y paseos marítimos y retirar de las terrazas los objetos que pueda mover el viento. Ante cualquier emergencia, el teléfono es el 112.
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Antequera también cierra sus parques y jardines por el viento
Antequera ha cerrado de forma preventiva sus parques y jardines públicos ante el aviso naranja por fuertes vientos de este miércoles y la posibilidad de lluvias. Así lo han anunciado el alcalde, Manuel Barón, y el teniente de alcalde delegado de Seguridad, Antonio García Mendoza.
La medida forma parte de las actuaciones que el Ayuntamiento puso en marcha tras activar el Plan de Emergencia Municipal a las 23.14 de este martes, en fase de preemergencia y situación operativa 0. En esta fase, los servicios municipales vigilan la evolución del tiempo, coordinan a los equipos de emergencia y preparan los recursos por si hubiera incidencias. Según el Consistorio, por ahora no hay una situación de emergencia generalizada.
El Ayuntamiento pide a los vecinos que extremen la precaución por la posible caída de ramas y objetos, que eviten las zonas con árboles y que aseguren todo lo que pueda volarse con el viento. También recomienda vigilar las posibles acumulaciones de agua, respetar el cierre de los parques y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y los canales oficiales.
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Málaga cierra parques y jardines como medida preventiva ante los avisos de lluvia y viento
El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado este miércoles los parques y jardines de la ciudad como medida preventiva ante el paso de la borrasca Charles. La capital está en aviso naranja por lluvias hasta las 23.59 y en aviso amarillo por viento entre las 15.00 y las 23.59, con rachas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.
El cierre afecta a todos los parques vallados de la ciudad, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. En el Centro, permanecen cerrados los jardines del Hospital Noble, Alfonso XII y San Miguel y los accesos al Parque de Málaga. En el distrito Este, los de El Morlaco y Alberto Suárez “Pipi”.
También están cerrados el Parque del Norte, en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso, en Cruz de Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral, en Carretera de Cádiz; el Parque Lineal, en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y el Parque del Cine, en Teatinos.
El Área de Derechos Sociales también ha tomado medidas para atender a las personas sin hogar. La Unidad de Calle, junto a Protección Civil, recorrió el martes por la tarde los puntos más expuestos donde suele haber personas durmiendo, como los arroyos o los puentes sobre los cauces. Allí les avisaron del riesgo de lluvias y les ofrecieron una plaza de acogida.