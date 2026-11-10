Venden una casa rural de 122 m2 en una finca de 2.550 m2 con árboles frutales, cuadras y cerca de la ciudad

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LO ESENCIAL Las claves Sale a la venta por 349.000 euros una finca de 2.550 m² en la zona de Huertas Viejas, en Coín (Málaga), con árboles frutales y cercana al centro urbano. La vivienda rústica, construida en el año 2000, cuenta con 122 m², dos dormitorios, dos baños, estufa de leña y aire acondicionado. La propiedad destaca por su equipamiento exterior, que incluye seis boxes para caballos, piscina privada con cocina anexa y un porche de 45 m² con barbacoa. Dispone de un buen estado de conservación general, acceso asfaltado, conexión a la red de agua municipal y alcantarillado.

En el Valle del Guadalhorce, a las puertas de uno de los municipios más dinámicos del interior malagueño, ha salido a la venta una finca con vivienda rústica que combina el ritmo pausado del campo con la comodidad de tener el pueblo a un paseo.

La propiedad, ubicada en la zona de Huertas Viejas, en Coín, cuenta con 2.550 metros cuadrados, se distribuye en distintos niveles y alberga naranjos, aguacates y otros árboles frutales.

También dispone de seis boxes para caballos, un reclamo para quienes buscan un hogar compatible con la afición ecuestre o con el cuidado de animales.

La vivienda, construida en el año 2000, tiene 122 metros cuadrados construidos y 119 útiles, repartidos en dos dormitorios y dos baños. Según la descripción del anuncio en Idealista, comercializado por Sunshine Inmo, conserva el encanto rústico andaluz y cuenta con una estufa de leña. Dispone además de aire acondicionado, aunque no tiene calefacción convencional.

El estado general de conservación es bueno, si bien la propia inmobiliaria reconoce que necesita algunos trabajos de modernización.

El porche cubierto, de 45 metros cuadrados, incorpora una zona de barbacoa pensada para reuniones familiares y veladas al aire libre. La piscina privada se sitúa en un nivel independiente del terreno y tiene una cocina exterior anexa.

El conjunto se completa con varios trasteros, un aseo exterior independiente y orientación sur y este. La vivienda cuenta con conexión a la red municipal de agua y al alcantarillado público, y el acceso está completamente asfaltado hasta la puerta.

La finca se encuentra en una de las zonas más demandadas de Coín, junto a El Rodeo, y según el anunciante el centro urbano, los colegios, los supermercados y los restaurantes quedan a poca distancia a pie. Esa proximidad permite disfrutar de la naturaleza sin renunciar a los servicios del día a día, algo cada vez más buscado por quienes huyen del ritmo de la costa pero no quieren aislarse.

El certificado energético recoge un consumo de 76,3 kWh/m² al año y unas emisiones de 168 kg de CO2/m² al año. Está a la venta por 349.000 euros.