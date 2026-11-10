Este es el pueblo de Málaga donde más baja el precio de la vivienda y este otro, donde comprar es más barato

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LO ESENCIAL Las claves Mollina lidera la caída del precio de la vivienda en la provincia de Málaga, con un descenso interanual del 12,9% que sitúa el metro cuadrado en 1.150 euros. Alameda se posiciona como el municipio más barato para comprar casa en la provincia, siendo el único por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado (900 €/m²). Cómpeta registra el mayor incremento de precio en la provincia, con una subida del 31,7% en el último año hasta alcanzar los 2.064 euros por metro cuadrado. Marbella se mantiene a la cabeza de los mercados más caros con un precio medio de 5.974 euros por metro cuadrado, por encima de la media provincial.

El mercado de la vivienda en la provincia de Málaga dibuja realidades muy diferentes según el municipio.

Mientras los precios siguen subiendo en buena parte del territorio, hay localidades donde los anuncios de venta reflejan una evolución mucho más moderada e incluso descensos.

Y entre ellas destacan dos pueblos por motivos distintos: Mollina, donde más ha bajado el precio en el último año, y Alameda, donde comprar una vivienda resulta más barato si se atiende al precio medio por metro cuadrado.

Los datos de octubre de 2026 publicados por Idealista sitúan a Mollina a la cabeza de las caídas en la provincia. El precio medio de la vivienda en venta se queda en 1.150 euros por metro cuadrado, después de retroceder un 12,9% respecto al mismo mes del año pasado.

Se trata del mayor descenso interanual de todos los municipios incluidos en el informe. A bastante distancia aparecen Colmenar, con una bajada del 4,7%, y Caleta de Vélez, donde el precio cae un 2%.

Sin embargo, Mollina no es el municipio malagueño con la vivienda más barata. Ese puesto corresponde a Alameda, donde el metro cuadrado se anuncia a una media de 900 euros. Es el único municipio de la relación que baja de los 1.000 euros y presenta el precio más reducido de toda la provincia.

Además, su evolución es distinta a la de Mollina: en Alameda los precios han aumentado un 3,6% en los últimos doce meses, según la misma estadística.

Donde más baja

Después de Mollina, los mayores descensos interanuales aparecen en Colmenar, con un precio medio de 1.212 euros por metro cuadrado y una caída del 4,7%, y Caleta de Vélez, con 3.136 euros y un retroceso del 2%.

También registra una evolución negativa Alameda, aunque en este caso el descenso se limita al último trimestre: el precio ha bajado un 1,9% respecto a julio, pero se mantiene un 3,6% por encima del registrado en octubre de 2025.

En el extremo contrario se encuentra Cómpeta, que protagoniza la mayor subida de la provincia. El precio medio alcanza los 2.064 euros por metro cuadrado tras aumentar un 31,7% en un año. Le siguen Almayate Bajo, con un 28,6%, y Archidona, con un 28%.

La distancia entre estos municipios y los mercados más caros de la provincia es considerable. En Málaga capital, el precio medio alcanza los 3.941 euros por metro cuadrado, mientras que en el conjunto provincial se sitúa en 4.322 euros.

Marbella continúa siendo el municipio con el precio más elevado de la tabla, con 5.974 euros por metro cuadrado. Le siguen Benahavís, con 5.534 euros, y Estepona, con 5.070 euros.