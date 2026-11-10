Imagen de archivo de un agricultor recogiendo uva moscatel. CRDO MÁLAGA, SIERRAS DE MÁLAGA Y PASAS DE MÁLAGA

El golpe del calor a la uva moscatel de Málaga: la campaña cierra con pérdidas del 80% de la cosecha en la Axarquía

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LO ESENCIAL Las claves La campaña de uva moscatel en la Axarquía cierra con unas pérdidas del 80% tanto para la pasa como para la vinificación debido a las olas de calor. Las previsiones iniciales empeoraron notablemente respecto al 45% estimado en agosto, afectando gravemente a municipios como El Borge, Almáchar y Moclinejo. Al impacto del clima se sumó la negativa de algunas bodegas a comprar uva para vino por el excedente acumulado, obligando a destinarla a pasa. A pesar de la drástica reducción en la cosecha, la calidad del fruto sobrante ha sido alta según la organización UPA Málaga.

El calor ha marcado la campaña de la uva moscatel en la Axarquía. Las pérdidas, según UPA Málaga, se sitúan en un 80% tanto de la destinada a pasa como a la vinificación.

Estas cifras suponen casi el doble del 45 % que la organización calculaba a mediados de agosto para algunas explotaciones de la provincia a principios de año, el cual comenzó con buenas perspectivas para la vendimia.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto, los agricultores dieron la voz de alarma con una primera estimación de pérdidas que rondaba el 40% y el 45% y aseguraban que las olas de calor habían “echado por tierra las buenas previsiones”.

En aquel momento la recolección acababa de empezar y el alcance real estaba por confirmar. Con la campaña cerrada, el balance de UPA Málaga supera aquellos cálculos.

Francisco Moscoso, secretario general de UPA Málaga, sitúa el origen del desastre en el peor momento posible del ciclo, ya que la uva “estaba en un momento en que se consumía”.

Por tanto, “cuando más hacía falta que las temperaturas fueran templadas, nos vino una ola de calor de cinco o seis días”.

Al calor se sumó un segundo problema. Algunas bodegas no quisieron comprar uva para vino, una situación que UPA ya denunció en verano, cuando atribuyó esa negativa al excedente de vino acumulado. Aquello obligaba a muchos productores a destinar el fruto a pasa, aunque no reuniera las mejores condiciones para ello.

El único dato positivo del balance es la calidad, puesto que, según Moscoso, “la uva que ha quedado ha sido de calidad".

Los daños se concentran en El Borge, Almáchar y Moclinejo, tres municipios de larga tradición vitivinícola y los que primero alertaron de la situación en verano.

Moscoso amplía sin embargo el mapa: en "prácticamente todo" lo que hay de uva en la Axarquía, afirma, "han tenido el mismo problema".

El balance llega además sobre un sector castigado, puesto que en agosto de 2025, UPA Málaga ya alertó de una caída del 80% en la cosecha de uva pasa, entonces por la sequía prolongada y el mildiu, y Moscoso calificó el panorama de "desolador".