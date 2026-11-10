Alerta por la borrasca Charles en Málaga: qué pasa con los colegios y dónde se esperan las lluvias más fuertes

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LO ESENCIAL Las claves Málaga mantiene la actividad lectiva presencial en sus centros educativos a diferencia de Cádiz y Huelva. Aemet activa avisos naranjas por lluvias de hasta 80 l/m² en 12 horas en Sol, Guadalhorce y Ronda, además de alerta por viento en Antequera y Ronda. La Junta de Andalucía ha elevado a situación operativa 1 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) y ordena el cierre obligatorio de parques en zonas con aviso naranja.

La borrasca Charles pondrá a prueba este miércoles a buena parte de Andalucía, también a la provincia de Málaga.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucederá en determinados municipios de Cádiz y Huelva, donde la Junta de Andalucía ha decidido suspender la actividad lectiva presencial ante la previsión de fuertes rachas de viento, los centros educativos malagueños mantendrán su actividad.

La provincia no quedará al margen del episodio meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé avisos de nivel naranja por lluvias en las comarcas de Sol y Guadalhorce y Ronda, donde las precipitaciones podrían dejar acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en la Serranía de Ronda.

El viento será otro de los fenómenos que obligará a extremar las precauciones, especialmente en las zonas de Antequera y Ronda.

Ante la llegada de Charles, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI).

La medida entra en vigor a las 20.00 horas de este martes y responde a la previsión de que los efectos de la nueva borrasca se sumen a los que ya ha dejado Bruna.

La suspensión de las clases presenciales afecta al litoral de Huelva, al litoral gaditano y a la comarca del Estrecho. En Málaga, por tanto, no se ha adoptado esa medida, pese a que varias zonas de la provincia estarán bajo avisos meteorológicos de nivel naranja.

Lluvias en Ronda y Guadalhorce

El frente asociado a Charles entrará por el oeste de la comunidad y avanzará hacia el este a lo largo del miércoles.

A partir de las 12.00 horas se activarán avisos naranjas por viento en distintas provincias andaluzas, con rachas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora. En los litorales de Cádiz y Huelva, la previsión se eleva hasta los 120 kilómetros por hora.

En Málaga, los avisos naranjas por lluvia se concentrarán en las comarcas de Sol y Guadalhorce y Ronda. La Serranía de Ronda será uno de los puntos donde las precipitaciones pueden ser más intensas, con acumulaciones previstas de unos 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

La previsión también contempla avisos por viento en Antequera y Ronda. La Junta recomienda evitar las actividades al aire libre en ambas comarcas, especialmente en zonas arboladas y espacios en obras, ante el riesgo de caída de ramas, árboles y otros elementos.

El episodio tendrá también incidencia en el litoral malagueño. La Junta ha pedido a los ayuntamientos costeros que limiten el acceso a la franja litoral gaditana y onubense y al extremo occidental de la costa malagueña, hasta Málaga capital.

Cierre de parques

Entre las medidas preventivas acordadas por la Junta figura el cierre obligatorio de parques y jardines municipales en las zonas con aviso naranja por viento durante todo el periodo de vigencia de la alerta. Además, queda prohibido cruzar badenes y cauces inundados.

La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda retirar de balcones y terrazas macetas, toldos, mobiliario y cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento. También aconseja asegurar puertas, ventanas y persianas, y evitar situarse bajo árboles, andamios, cornisas o elementos susceptibles de desprenderse.

En la costa, la recomendación es no acercarse al mar ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados para contemplar el oleaje. Si resulta imprescindible utilizar el vehículo, se pide reducir la velocidad y prestar especial atención a las rachas laterales, sobre todo en puentes, viaductos y salidas de túneles.

En caso de lluvia intensa, las autoridades recuerdan que no se deben atravesar zonas inundadas, ni a pie ni en coche, ni estacionar junto a ríos, arroyos o ramblas. Si el agua comienza a entrar en una vivienda, se aconseja subir a las plantas superiores y evitar sótanos y garajes.

El temporal ya ha dejado consecuencias en Andalucía. El servicio de emergencias 112 ha coordinado 155 incidencias relacionadas con la lluvia y el viento desde la medianoche del lunes hasta las 18.30 horas de este martes. De ellas, 92 se registraron durante la jornada del lunes y 63 a lo largo del martes.

La provincia de Málaga acumula 15 avisos, la misma cifra que Huelva. Sevilla concentra el mayor número, con 68, seguida de Cádiz, con 38. En el conjunto de Andalucía, las incidencias están relacionadas principalmente con anegaciones de viviendas, calles y carreteras, caídas de ramas y árboles, problemas de tráfico y anomalías en servicios básicos.

Además, 34 municipios andaluces han activado o tienen previsto activar sus respectivos planes territoriales de emergencia de ámbito local. Seis de ellos se encuentran en la provincia de Málaga.