Más de 4.300 viviendas y suelo para otras 5.100: la oferta que exhibirá SIMED en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves SIMED 2026 reúne en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a más de 200 empresas del sector inmobiliario del 12 al 14 de noviembre. El evento expondrá una oferta comercial de más de 4.300 viviendas en venta y suelo disponible para desarrollar otras 5.100 unidades. La vivienda asequible, la colaboración público-privada, la rehabilitación y la innovación tecnológica centrarán los foros y debates profesionales. El salón estrena el reconocimiento de feria internacional completa con la participación de proyectos de países como EE. UU., Colombia, Panamá y Polonia.

Málaga volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro del sector inmobiliario con la celebración de SIMED 2026.

El Salón Inmobiliario del Mediterráneo reunirá del 12 al 14 de noviembre a más de 200 empresas y entidades en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), en una edición que tendrá como uno de sus principales asuntos la búsqueda de fórmulas para aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda.

La cita, que alcanza su vigésimo segunda edición, contará con 165 empresas expositoras y una superficie de 11.500 metros cuadrados.

Entre sus principales atractivos estará una oferta comercial de más de 4.300 viviendas en venta, tanto de obra nueva como de segunda mano, y suelo con capacidad para desarrollar otras 5.100, repartidas entre 43 municipios españoles.

La vivienda asequible y la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada protagonizarán buena parte del programa profesional.

El objetivo será abordar cuestiones como la disponibilidad de suelo, la promoción de vivienda pública, la capacidad de producción del sector, la financiación y la renovación del parque residencial.

Uno de los principales encuentros será el IV Encuentro Internacional de Vivienda Protegida, Social, Asequible y Colaboración Público-Privada, previsto para el viernes 13 de noviembre.

Organizado con la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y la federación europea Housing Europe, reunirá a representantes de distintos ámbitos territoriales para analizar la gestión del suelo, la financiación, la construcción industrializada y la rehabilitación.

La perspectiva empresarial tendrá también un espacio destacado. El jueves por la tarde, el Punto de Encuentro SIMED-ACP Málaga celebrará una sesión con los máximos responsables de siete compañías del sector: AQ Acentor, Culmia, Lagoom Living, LandCo, Naiz Homes, Neinor Homes y Urbania. El encuentro estará moderado por Albert Rivera, socio director de RV+.

La tecnología aplicada a la construcción y la actividad inmobiliaria será otro de los ejes de esta edición. SIMED Innova combinará un foro de contenidos con una zona expositiva y la quinta convocatoria de su Open Call for Startups, en la que cinco proyectos finalistas presentarán sus propuestas ante un jurado especializado.

Las iniciativas seleccionadas son Lynce, Normatia, Nestra, Sponge Building Project y Solidmaint.

El programa abordará cuestiones como la construcción 4.0, la industrialización, la inteligencia artificial y la descarbonización, con la participación de empresas y entidades como 011h, Avintia, Sacyr y Schneider Electric.

Como novedad, el salón incorporará una Zona de Rehabilitación centrada en la eficiencia energética, la regeneración urbana y la renovación de edificios. El Foro Living en Evolución, por su parte, analizará los cambios en las necesidades residenciales y las nuevas formas de habitar.

Presencia internacional

SIMED contará este año con el reconocimiento de feria internacional completa concedido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En consecuencia, incorporará un espacio específico para proyectos procedentes de países como Colombia, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal y República Dominicana.

También se celebrará Prime Homes Summit, un programa de presentaciones de proyectos residenciales dirigido a operadores internacionales, con la colaboración de Andalucía TRADE.

El salón reservará igualmente un espacio para el público general, principalmente durante la tarde del viernes y la mañana del sábado. A través de SIMED Contigo, los visitantes podrán acceder a asesoramiento y recomendaciones para afrontar los procesos de compra y venta de viviendas.

La programación se completará con el VI Congreso Idealista, la OIN Jornada Inmobiliaria y la Jornada Abogacía Málaga, esta última orientada a resolver dudas de compradores, propietarios, administradores de fincas, agentes inmobiliarios e inversores.

La vigésima segunda edición de SIMED está organizada por FYCMA, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con la participación institucional de la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda, además de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.