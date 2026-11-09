Solares baratos a 20 minutos de Málaga: la Junta pone en venta 17 solares desde 35.000 euros en Cártama

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía saca a la venta 17 solares para construir viviendas a unos 20 minutos de Málaga capital, ubicados en el municipio de Cártama. Los precios mínimos de licitación parten desde los 35.515 euros para parcelas destinadas a vivienda libre de entre 120 y 135 metros cuadrados. El plazo para presentar ofertas mediante pago al contado permanecerá abierto hasta el 14 de enero de 2027 a las 14:00 horas. AVRA advierte sobre las condiciones geotécnicas del terreno, por lo que los compradores deberán contemplar una cimentación adecuada en sus proyectos.

La posibilidad de comprar una parcela para construir una casa a unos 20 minutos en coche de Málaga capital vuelve a ponerse sobre la mesa.

La Junta de Andalucía sale de nuevo al mercado con el objetivo de encontrar comprador para 17 solares en el municipio de Cártama. En concreto, las fincas están situadas en la urbanización Huerta Segunda, con precios mínimos que parten de los 35.515 euros en la mayoría de los casos.

Los inmuebles forman parte de la convocatoria de venta de patrimonio inmobiliario impulsado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) publicada semanas atrás en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 14 de enero de 2027, a las 14.00 horas.

Según la relación de bienes incluida en el anuncio, las parcelas están destinadas a vivienda libre y cada una tiene asignada la construcción de una vivienda.

La mayoría cuenta con superficies de entre 120 y 135 metros cuadrados y una edificabilidad de entre 180 y 203 metros cuadrados, unas dimensiones que permiten plantear la construcción de una casa unifamiliar.

Los precios mínimos varían en función de las características de cada solar. Entre los terrenos ofertados figuran parcelas con un precio de salida de 35.515,20 euros, mientras que otras alcanzan los 39.954,60 euros.

La parcela de menor precio de la relación es la PR-0-011, con un mínimo de 5.732,74 euros, aunque en este caso hay una particularidad: AVRA solo vende su participación del 16,14% en la finca, por lo que no se trata de la transmisión de la parcela completa.

Advertencia

La documentación de la convocatoria incluye una advertencia sobre las condiciones geotécnicas de la zona.

Debido al comportamiento del terreno y a su posible influencia en las futuras edificaciones, AVRA ha puesto a disposición de los interesados varios estudios e informes técnicos sobre la urbanización y la evolución de la ladera, elaborados entre 1998 y 2008.

Entre la documentación figura un estudio de inestabilidades de ladera del sector URC-6, varios informes sobre la evolución y el estado de la urbanización y un proyecto de construcción de drenaje de la ladera.

El anuncio también recoge un informe urbanístico municipal de febrero de 2019 que clasifica el suelo como urbano consolidado y de calificación residencial.

No obstante, la agencia establece que quienes presenten una oferta aceptan las circunstancias recogidas en la documentación y deberán contemplar en su proyecto una cimentación adecuada a las características geotécnicas del terreno.

La convocatoria solo admite ofertas de compraventa con pago al contado. Las parcelas se venden como cuerpo cierto, por lo que pueden existir ligeras diferencias entre la superficie y la edificabilidad reales y las que constan en la documentación registral.

La documentación puede consultarse a través del perfil del contratante de la agencia y de su página web. Para las ofertas, el anuncio establece una garantía equivalente al 5% del precio mínimo de licitación del inmueble al que se opte.