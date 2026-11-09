Renfe señala a los maquinistas por el caos de los Cercanías de Málaga: "Algunos no están colaborando"

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LO ESENCIAL Las claves Renfe achaca las cancelaciones en los Cercanías de Málaga a la indisponibilidad de unidades por averías y a que algunos maquinistas no están colaborando para asumir cambios de turno. La línea C-1 ha vuelto a registrar graves incidencias este lunes con la supresión de nueve trenes y dos trayectos parciales hasta mediodía. Los problemas se suman a las alteraciones acumuladas en la última semana, en la que se contabilizaron cerca de 150 trenes suprimidos.

Los problemas de los Cercanías de Málaga no dan tregua.

Después de una semana en la que se contabilizaron cerca de 150 trenes suprimidos, la línea C-1 ha vuelto a registrar importantes alteraciones este lunes, con nueve servicios cancelados hasta las 11.40 horas y otros dos que no han completado su recorrido.

En medio de este deterioro de la prestación ferroviaria, Renfe ha puesto sobre la mesa una explicación que va más allá de las averías del material rodante.

La compañía apunta también a la falta de disponibilidad de algunos maquinistas para asumir servicios diferentes de los que tienen inicialmente asignados en sus gráficos de trabajo.

En una comunicación sobre las incidencias, Renfe explica que las alteraciones responden fundamentalmente a dos factores.

Por un lado, a la indisponibilidad de una unidad que permanece en el taller para su reparación después de sufrir una avería.

Por otro, a las dificultades para cubrir determinados servicios cuando es necesario modificar la planificación inicialmente asignada a los maquinistas.

La operadora sostiene que algunos de estos trabajadores no están asumiendo servicios distintos de los previstos en sus gráficos. En su propio comunicado, la compañía resume esta situación afirmando que "algunos maquinistas no están colaborando en la prestación del servicio establecido".

Se trata de un señalamiento explícito a la disposición de parte de la plantilla para aceptar cambios en la organización de los turnos, aunque Renfe no concreta cuántos trabajadores se encuentran en esta situación ni qué servicios se han visto afectados directamente por esta circunstancia.

Nueve trenes suprimidos

Mientras tanto, los usuarios de la línea C-1 han vuelto a encontrarse con un servicio marcado por las cancelaciones desde primera hora de la mañana. Hasta las 11.40 horas, Renfe había comunicado la supresión de nueve trenes: cuatro con salida desde Málaga Centro-Alameda hacia Fuengirola y cinco en sentido contrario.

En concreto, no han prestado servicio los trenes con salida desde Málaga a las 9.10, 9.30, 10.30 y 10.50 horas. En dirección a la capital, las cancelaciones han afectado a las circulaciones previstas desde Fuengirola a las 9.40, 10.00, 10.20, 11.20 y 11.40 horas.

A estas supresiones se suman dos servicios que han realizado recorridos parciales. El tren de las 8.10 horas desde Málaga no ha prestado servicio entre Benalmádena y Fuengirola, mientras que el que debía salir de Fuengirola a las 9.00 horas tampoco ha cubierto el trayecto entre esta localidad y Benalmádena. En ambos casos, los viajeros han sido encaminados a los siguientes servicios disponibles.

La jornada también ha comenzado con retrasos. Una circulación con salida de Fuengirola a las 7.20 horas ha registrado 15 minutos de demora a su paso por La Colina, mientras que el tren de las 8.10 horas desde Málaga tenía anunciada una demora aproximada de otros 15 minutos.

A estos problemas se ha añadido una interrupción temporal de la circulación por una asistencia médica a un viajero. Una vez subsanada esta incidencia, Renfe ha informado de que los trenes recuperarían progresivamente su frecuencia de paso.