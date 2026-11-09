Málaga rinde su Noche en Blanco al centenario de la generación del 27: la vanguardia que nació en su 'Litoral'

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LO ESENCIAL Las claves La Noche en Blanco de Málaga 2027 se celebrará el sábado 29 de mayo y rendirá homenaje al centenario de la Generación del 27. La revista Litoral y la Imprenta Sur tendrán un protagonismo central como altavoces fundamentales de la vanguardia poética y artística. Las actividades abarcarán distintas disciplinas como poesía, música, arte y cine, conectando a autores malagueños con grandes referentes nacionales e internacionales. La última edición de 2026 registró más de 214.000 visitas en alrededor de 150 propuestas culturales repartidas por toda la ciudad.

Málaga ya tiene fecha y tema para su próxima Noche en Blanco. La cita cultural, que en 2027 alcanza su decimoctava edición, se celebrará el sábado 29 de mayo y estará consagrada al centenario de la Generación del 27, con un protagonismo indiscutible para la revista Litoral, la histórica publicación nacida en la imprenta malagueña que sirvió de altavoz a los grandes nombres de la vanguardia poética y que ha publicado este mes el último número de su historia.

Así lo ha anunciado este lunes el Ayuntamiento de Málaga, que considera que la efeméride ofrece a la Noche en Blanco “una oportunidad única” para acercar al público la poesía, la música, las artes y los artistas de aquella etapa.

Según el Consistorio, el diálogo entre tradición y vanguardia que definió a esta generación permitirá diseñar actividades para distintas edades y disciplinas.

La ciudad tuvo un papel destacado en aquel periodo. Nombres malagueños como María Zambrano, José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados o José María Hinojosa estuvieron vinculados a proyectos que sirvieron de altavoz para las nuevas voces literarias y plásticas, como la revista Litoral o la Imprenta Sur.

Litoral nació en Málaga en 1926 de la mano de Prados y Altolaguirre, que la imprimían en la Imprenta Sur, y se convirtió en una de las publicaciones de referencia del grupo.

A estas figuras malagueñas se suman los grandes nombres del movimiento. Hay escritores y poetas como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Luis Cernuda, pintores como Salvador Dalí, Joan Miró o Pablo Picasso y compositores como Manuel de Falla o Federico Mompou. También cineastas como Luis Buñuel e incluso arquitectos como Josep Lluís Sert.

El Ayuntamiento lleva la mirada más allá de España. Recuerda que aquella corriente de pensamiento, creativa y artística, conectó con creadores de todas las disciplinas y de todo el mundo, como René Magritte, Paul Klee, Kandinsky, Stravinski, Ravel, Chaplin, Eisenstein o Le Corbusier.

Con este planteamiento, la edición de 2027 quiere reconocer a estos creadores y acercar su obra al público. Como en años anteriores, contará con artistas malagueños, que presentarán distintas acciones para recrear a los referentes de esta generación en diferentes disciplinas.

Una temática distinta cada año

La Noche en Blanco se celebra en Málaga desde 2008. Cada edición gira en torno a un tema diferente, con la participación de los ciudadanos y de los creadores locales. La primera llevó por lema “La cultura fluye”. Después llegaron, entre otras, las dedicadas a la luz, el agua, la sonrisa, los cuentos o el mar.

En 2016 la cita se volvió todavía más participativa y, por primera vez, el tema se eligió por votación popular. Aquel año fue “Las estrellas”. Le siguieron “Los sueños”, “Musas y creadoras” y “La vuelta al mundo en una noche”.

Tras la pandemia, la Noche en Blanco volvió en 2022 con “Los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire”. En 2023 se dedicó a “El gen de la buena vida” y en 2024, a “Lo mágico”.

La literatura ya fue protagonista en 2025, cuando la edición giró en torno a Rafael Pérez Estrada, al cumplirse 25 años de su fallecimiento. La última, celebrada el pasado 16 de mayo, se centró en la música con el lema “Málaga, el futuro se escribe con música”.

Más de 214.000 visitas

Según el balance municipal, la edición de 2026 registró 214.428 visitas en una noche que se prolongó de 20.00 a 01.00 y reunió unas 150 propuestas culturales repartidas por la ciudad.

Música y Danza fue la categoría preferida del público, con 89.901 visitas y 62 actividades. Detrás quedaron las visitas y actividades extraordinarias, con 51.214, y Arte, museos y exposiciones, con 43.023. La Nochecita en Blanco, la programación pensada para los más pequeños, sumó 4.761 visitas.

Por ahora, el Ayuntamiento no ha dado a conocer el horario ni la programación de la edición de 2027.