Uno de los trenes de Cercanías de Málaga. EEM

El desastre de los Cercanías de Málaga: una semana negra deja cerca de 150 incidencias

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LO ESENCIAL Las claves La red de Cercanías de Málaga registró cerca de 150 incidencias entre el 3 y el 8 de noviembre, afectando principalmente a las líneas C-1 y C-2. El balance de la semana incluye 35 circulaciones suprimidas por completo, 20 con interrupciones parciales y 100 con retrasos de hasta 40 minutos. El viernes 6 de noviembre fue la jornada más crítica del periodo, contabilizando 45 circulaciones afectadas y siete supresiones de trenes. Las estadísticas oficiales de Renfe no incluyen los trenes cancelados en su cálculo de puntualidad, el cual registró una demora media de 12,2 minutos en agosto.

Subirse a un Cercanías en Málaga esta semana ha sido una lotería diaria.

Lejos de la certidumbre que el sistema ofrecía tiempo atrás, confiar en que el tren que lleva a decenas de miles de trabajadores y estudiantes de la provincia va a salir puntual de su estación o va a llegar a su destino en hora se ha convertido en una especie de quimera.

Y para demostrarlo un simple repaso a lo ocurrido esta última semana. Entre el martes 3 y este domingo 8 de noviembre, las alertas oficiales emitidas por Renfe advirtiendo a sus clientes de incidencias puntuales en la red han dibujado un escenario crítico: casi 150 circulaciones han sufrido alteraciones en su marcha habitual.

Los usuarios de este medio de transporte han tenido que convivir con trenes cancelados, convoyes varados a mitad de trayecto y andenes colapsados con retrasos de hasta 40 minutos. Esa ha sido la rutina forzosa a la que, al menos entre el 3 y el 8 de noviembre, se han tenido que acostumbrar los viajeros de las líneas C-1 y C-2.

El desastre de los Cercanías ha sido total. Y no por un colapso global de la infraestructura ni por un accidente, sino porque cualquier avería de una unidad ha lastrado hasta el extremo el funcionamiento normal del sistema. El drama, lejos de ser puntual, se ha extendido de manera notable durante toda la semana.

En los seis días contabilizados, los avisos comunicados por Renfe por medio de su canal de WhatsApp a sus clientes se han contado por decenas.

El ramal más perjudicado es, justamente, el que más movimiento de pasajeros tiene, la C-1, que conecta Málaga capital con Fuengirola.

La jornada más complicada fue la del viernes 6 de noviembre, con 45 circulaciones afectadas.

Durante ese día se comunicaron seis supresiones completas en la C-1 y otra en la C-2, además de numerosos retrasos. Algunas demoras llegaron a los 40 minutos.

El sábado tampoco dio tregua, con otras 26 circulaciones afectadas. Entre ellas hubo cuatro supresiones completas en la C-1 y dos interrupciones parciales del servicio. La jornada dejó también retrasos de entre 15 y 20 minutos en numerosos trayectos.

El martes 3 de noviembre ya se habían registrado 22 circulaciones afectadas.

Entre las incidencias figuraban seis trenes suprimidos en la C-1, otros dos en la C-2 y varios recorridos interrumpidos parcialmente. El miércoles fue, en comparación, el día más tranquilo, con nueve circulaciones afectadas.

El jueves volvió a elevarse el balance, hasta las 33. A las supresiones y demoras se sumaron varias interrupciones parciales y una incidencia que obligó a los viajeros de un tren a realizar un transbordo en La Colina.

El domingo, lejos de normalizarse la situación, se contabilizaron otras 13 circulaciones afectadas, con cuatro supresiones completas y varios trayectos que no pudieron cubrirse íntegramente.

El recuento de los avisos permite distinguir tres tipos principales de afecciones: 35 circulaciones suprimidas por completo, 20 con interrupciones parciales y 100 que registraron retrasos.

A estas se suma una circulación en la que Renfe comunicó la necesidad de realizar un transbordo.

Puntualidad

Los datos conocidos en estos días van a obligar a revisar los informes de puntualidad que hasta el mes de agosto aportaba Renfe.

Durante los ocho primeros meses de 2026, este valor se mantuvo en niveles elevados y alcanzó en agosto el 94,7%: de las 3.959 circulaciones registradas ese mes, ese porcentaje llegó a su destino final con menos de cinco minutos de demora.

Sin embargo, esta estadística tiene una limitación importante: los trenes suprimidos no entran en el cálculo de puntualidad, que se realiza únicamente sobre los servicios que llegan a circular.

La evolución de los retrasos también deja señales de alerta. En agosto, la demora media de las circulaciones que sí llegaron tarde se disparó hasta los 12,2 minutos, frente a los 7,4 minutos de julio.

Son 4,8 minutos más en un solo mes, un incremento del 65%. El dato rompe la tendencia de mejora que se había registrado desde la primavera, cuando este indicador llegó a bajar hasta los 6,2 minutos en junio.

A esta fotografía se suman otros dos indicadores: el cumplimiento horario, que se situó en el 86% en agosto, y la regularidad, que alcanzó el 95,5%.