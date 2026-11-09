El mapa de avisos por lluvias de este miércoles en Málaga. Aemet

La borrasca Charles llega a Málaga este miércoles: la Aemet prevé hasta 100 litros en 24 horas y activa el aviso naranja

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activará el aviso naranja en la comarca de Ronda por precipitaciones que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas y 80 litros en solo 12 horas. La borrasca Charles, de origen tropical, pequeña e intensa, entrará este miércoles por el sur peninsular dejando lluvias concentradas en el oeste de la provincia de Málaga. Se ha decretado aviso amarillo en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la capital malagueña, donde se esperan acumular hasta 60 litros en 12 horas. El fenómeno sucede a la borrasca Bruna, que ya ha dejado más de 40 litros por metro cuadrado y mantendrá un tiempo inestable durante toda la semana.

Málaga tiene por delante una semana marcada por las precipitaciones, siendo el miércoles el día más lluvioso. La provincia afrontará a mitad de semana la llegada de una segunda borrasca, llamada Charles, que puede dejar acumulados importantes en el oeste malagueño.

Actualmente, sobre Málaga hay una borrasca de alto impacto llamada Bruna que ha dejado este lunes más de 40 litros por metro cuadrado.

Está centrada frente a la costa gallega, abarca toda la península y seguirá ahí hasta el viernes porque es estacionaria, según ha explicado Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía a este periódico.

El martes, Bruna dará una tregua relativa con precipitaciones escasas, pero el miércoles el escenario cambiará una vez más con la llegada de Charles.

“Pequeña” y húmeda

La borrasca Charles se ha formado muy al sur, en el Atlántico y tiene características tropicales, ya que es más cálida y llega con más humedad.

Del Pino la describe como una borrasca “pequeña”, pero intensa que traerá lluvia y también viento.

Así, cruzará el océano pasando más o menos por el norte de Canarias y entrará por el golfo de Cádiz o por la zona del cabo de San Vicente en Portugal, para después desplazarse hacia el norte de la península.

Eso sí, esta borrasca, que entrará en Andalucía por Huelva y Cádiz, sólo tendrá impacto en el sur el miércoles. Las lluvias más importantes se esperan en las sierras de Aracena, Grazalema, norte de Sevilla y norte de Córdoba.

Dónde lloverá en Málaga

En la provincia de Málaga, según el experto, las precipitaciones se concentrarán en el noroeste. Por tanto, los mayores acumulados se registrarán en la Serranía de Ronda y en la parte de la Costa del Sol cercana al Estrecho.

En la comarca de Ronda se podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado a lo largo de toda la jornada, según Del Pino. Además, también prevén 80 litros en 12 horas.

Debido a la previsión de estos acumulados, la Aemet va a activar un aviso naranja en Ronda durante todo el miércoles y otro amarillo en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y en la capital, donde podrían registrarse hasta 60 litros en 12 horas.