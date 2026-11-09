Una persona en una imagen de archivo protegiéndose de la lluvia en Málaga. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

La borrasca Bruna deja más de 40 litros de lluvia en varios municipios de Málaga: estas son las zonas con más acumulados

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LO ESENCIAL Las claves La borrasca Bruna activa el aviso amarillo por precipitaciones en toda la provincia de Málaga, con previsiones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Tolox registra los acumulados más altos de la jornada superando los 41 litros por metro cuadrado, seguido de municipios como Casarabonela, Benahavís u Ojén. Las lluvias están siendo más intensas en la Costa del Sol occidental y la Sierra de las Nieves, mientras que en Málaga capital los registros son más moderados. El aviso meteorológico se mantiene activo este lunes hasta las 19.00 horas en zonas como Antequera, Sol, Guadalhorce y la Axarquía.

La borrasca Bruna está dejándose notar en Málaga. Con un aviso amarillo que se extiende por toda la provincia, los acumulados superan los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Municipios como Tolox, Casarabonela, Ojén y Benahavís son los que más precipitaciones han registrado este lunes, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, actualizados a las 11.00 horas.

Los acumulados más importantes se han contabilizado en Tolox, donde la estación del río Grande en Las Millanas ha recogido 41 litros por metro cuadrado. En el mismo municipio, el punto de Las Golondrinas suma otros 37,7 litros.

Muy cerca de esos valores se sitúa Casarabonela con 37,9 litros, mientras en Benahavís, en la estación de Guadalmansa acumulan 37 litros.

La Costa del Sol occidental es otra de las zonas donde la borrasca está descargando con más intensidad, ya que Ojén ha registrado 31,6 litros, el río Guadalmina registra 27,8 y el Guadaiza, 22,2.

Más moderados son los datos de la depuradora de Marbella con 18,6 litros, y del embalse de La Concepción con 14,1.

En el Valle del Guadalhorce, las precipitaciones se mantienen por debajo de esa cota. El río Guadalhorce suma 19 litros a su paso por Cártama y 16,3 en Aljaima, mientras que Coín llega a los 18,2 y el río Fahala, a los 15,8.

Por su parte, la Sierra de Mijas contabiliza 17 litros y la estación de Majada, 15,1. El Azud de Paredones se queda en 14,3. En la Serranía de Ronda, el río Guadiaro registra 21,1 litros a la altura del trasvase del Majaceite y el río Genal, 12,2 en Jubrique.

La lluvia está siendo menos abundante en Málaga capital y su entorno. La depuradora del Atabal acumula 11,3 litros, el embalse de El Limonero, 10,6, y el Paseo de la Farola, 8,8, el dato más bajo de los consultados. En Colmenar, los pluviómetros marcan 10,5 litros.

Aviso amarillo por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en cuatro comarcas para este lunes 9 de noviembre.

La previsión contempla precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El aviso está vigente inicialmente en Ronda, desde las 00.00 hasta las 15.59 horas. A partir de las 08.00, la alerta se extiende también a Antequera, Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde permanecerá activa hasta las 18.59 horas.

La probabilidad de que se produzcan estas precipitaciones se sitúa entre el 40% y el 70%, según la previsión de Aemet.